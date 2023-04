Les travailleurs de Chicago qui ont refusé les vaccins Covid vont être réintégrés avec des arriérés de salaire et 7% d'intérêts en plus (Substack)

Les travailleurs de Chicago qui ont refusé les vaccins Covid vont être réintégrés avec des arriérés de salaire Article originel : Chicago Workers who Refused Covid Vaccines to be Reinstated with Back Pay Par Igor Chudov Substack, 21.04.23

J'habite près de Chicago et je me souviens des pressions incessantes exercées sur les policiers et les pompiers de la ville pour qu'ils se fassent vacciner contre la Covid. Regardez l'ancienne maire de Chicago, Lori Lightfoot, dire "Ils seront vaccinés" dans cette vidéo qui fait réagir. (ne l'ouvrez pas si vous vous énervez facilement)

Aujourd'hui, les travailleurs licenciés de Chicago ont reçu la justification ultime : Le juge administratif de Chicago, qui représente une agence de l'État, a décidé que la ville devait réintégrer les travailleurs et compenser les salaires et avantages perdus.

Les employés syndiqués de Chicago licenciés recevront des arriérés de salaire, un intérêt de 7 % et seront entièrement réintégrés avec leur ancienneté.

Les employés syndiqués de la ville de Chicago licenciés ou sanctionnés pour avoir enfreint les exigences de vaccination contre le virus COVID-19 doivent être réintégrés et indemnisés pour toute perte de salaire ou d'avantages sociaux, a décidé une juge d'instruction de l'État.

La juge administrative Anna Hamburg-Gal a déclaré que la ville avait enfreint la loi de l'Illinois sur les relations de travail dans le secteur public en ne négociant pas de bonne foi les exigences en matière de vaccination et les changements apportés à la politique en matière de congés de maladie. Sa décision, rendue mercredi, exige que la ville "répare" les travailleurs qui ont perdu leur salaire et leurs avantages sociaux, en plus d'un intérêt annuel de 7 %.



Ces travailleurs sont enfin gagnants : ils ont conservé leur santé et leur emploi et ont reçu un salaire complet. Ils sont toujours victimes des promoteurs du vaccin Covid : personne ne les dédommagera pour les mois d'inquiétude, le stress lié au manque d'argent, les tensions familiales, et bien d'autres choses encore.

Malheureusement, seules quelques dizaines de résistants seront éligibles : "Une source a déclaré que quelques douzaines d'employés pourraient être directement affectés par la décision.

Je suis à la fois heureux et triste parce que des milliers d'employés de Chicago ont été contraints de se faire vacciner contre leur gré. Personne ne les dédommagera jamais pour la perte de liberté ou la dégradation de leur état de santé.

Néanmoins, je me réjouis de cette décision, qui arrive avec deux ans de retard.

J'espère que les criminels qui ont harcelé et terrorisé les travailleurs et les habitants de Chicago non vaccinés feront l'objet d'une enquête en bonne et due forme - et qu'ils ne bénéficieront d'aucune sorte d'"amnistie pandémique" pour leurs méfaits.

Merci de m'avoir écouté et pardonnez-moi d'être émotif.