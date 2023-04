Me suis-je trompée sur le taux de létalité de l'infection par la Covid ? (Unherd)

Me suis-je trompée sur le taux de létalité de l'infection par la Covid ?

Article originel : Was I wrong about the Covid infection fatality rate?

Par Sunetra Gupta

Unherd, 5.04.23



On s'est moqué de moi à l'époque, mais de nouvelles données viennent étayer mon point de vue

De nouvelles données établissent à 0,089 % le risque moyen de mortalité au cours des trois dernières années pour les personnes âgées de plus de 20 ans.

Pour avoir suggéré que le TMI moyen de la Covid-19 pourrait se situer entre 0,01 % et 0,05 % lors d'un entretien avec UnHerd au début de l'année 2020, j'ai été raillé par une grande partie des médias et accusée de minimiser les effets néfastes de la Covid-19 au service d'un programme libertaire de droite. Mon analyse a été qualifiée de "fallacieuse" par le Sunday Times et a été rapidement rejetée par des députés de haut rang et par la presse officielle.

Les données publiées cette semaine par le registre danois de la santé confirment cependant, une fois de plus, que le gradient d'âge de la mortalité due à l'infection par le SRAS-CoV-2 ressemble essentiellement à une falaise, ne s'accélérant fortement qu'au cours de la neuvième décennie de la vie. Les chiffres proviennent d'un exercice entrepris pour trier les décès dus au Covid-19 parmi les décès dus au Covid-19, ce qui révèle un surdénombrement d'environ 100 % dans les données danoises. Le risque de mortalité moyen au cours des trois dernières années pour les plus de 20 ans est donc de 0,089 %. Si l'on ajoute les moins de 20 ans, ce risque est encore réduit à 0,065 %.



Que peut-on déduire utilement de ces données sur la létalité du SRAS-CoV-2 ?

Tout d'abord, il n'est pas utile de parler d'un "TIF moyen" - et c'est une chose que j'aurais certainement dû éviter de faire il y a trois ans - car cela dépend entièrement de la structure d'âge. Souvent, le risque pour les groupes d'âge plus élevés est minimisé alors que le risque pour la majorité de la population est exagéré. Les décisions politiques prises sur la base d'un TIF moyen risquent d'être sous-optimales, et les projections des modèles basées sur un TIF moyen comportent forcément des lacunes.

Dans ce contexte, il est intéressant de noter que le TIF supposé de 0,9 % dans le modèle de l'Imperial College de mars 2020 était ancré dans des données - telles que celles du navire de croisière Diamond Princess - qui étaient biaisées en faveur des groupes à haut risque. C'était là le principal problème de leur projection, plutôt que d'éventuelles erreurs de méthodologie.

Certains d'entre nous ont fait remarquer à l'époque que les données britanniques sur les décès étaient également compatibles avec un risque de mortalité très faible, si la première vague de l'épidémie s'était produite plus tôt que ne le supposait le modèle impérial. Le risque de mortalité de 0,065 % lié au Covid-19 au cours des trois dernières années au Danemark est certainement plus proche de 0,05 % que de 0,9 %. En fait, l'addition de plusieurs années peut entraîner une surestimation du RIF, puisque le numérateur (le nombre de personnes qui meurent de l'infection) continue d'augmenter, tandis que le dénominateur (la taille de la population) reste statique.

Si l'on compte suffisamment longtemps, le TIF peut dépasser 100 %, ce qui est évidemment absurde. Cela dit, trois ans est probablement une période raisonnable pour mesurer le TIF global, car une proportion significative de personnes est susceptible d'avoir été infectée au cours de cette période, et la population totale peut donc être utilisée en toute sécurité comme dénominateur.

Cependant, nous devons également garder à l'esprit que les vaccins ont presque certainement réduit le nombre total de décès. Si, par exemple, les vaccins ont réduit de moitié le nombre attendu de décès, l'IFR est en fait le double de ce qui a été mesuré ici. Mais pour obtenir un TIF moyen de 0,9 % à partir de ces données, il faudrait que plus de 75 % des personnes âgées de plus de 90 ans soient décédées de Covid-19 en l'absence de vaccination et, même dans ce cas, le TIF pour les personnes âgées de moins de 60 ans resterait de 0,05 %.

La principale leçon à tirer de cette situation est qu'il ne faut pas ergoter sur la valeur réelle de l'IFR, mais qu'il faut au contraire élaborer une stratégie qui tienne compte de ces incertitudes. La protection ciblée de la population vulnérable, suivie d'une vaccination ciblée, reste la seule solution raisonnable étant donné le très faible TIF dans la majorité de la population. Sans parler des coûts énormes de l'enfermement.