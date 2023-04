Netanyahu cherche-t-il (à nouveau) la guerre ? (MoA)

Netanyahu cherche-t-il (à nouveau) la guerre ?

L'occupation israélienne de la Palestine s'achemine vers un nouveau conflit brûlant.

La nuit dernière, la police israélienne a de nouveau pris d'assaut la mosquée al-Aqsa :

De plus en plus de Palestiniens s'étaient rassemblés dans la mosquée, répondant aux appels du Waqf à prier à l'intérieur pendant la nuit. À l'une des entrées de la mosquée, on pouvait voir des policiers escorter des dizaines de Palestiniens hors de l'enceinte. Les habitants et les commerçants se promenaient, regardant sur les réseaux sociaux des vidéos montrant les nouveaux affrontements qui avaient eu lieu à quelques mètres de là.

Tôt dans la journée de mercredi, la police israélienne a pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa, tirant des grenades assourdissantes sur les Palestiniens qui lançaient des pierres et des pétards, lors d'une explosion de violence en cette période sensible de fêtes de fin d'année. Les militants palestiniens de Gaza ont répondu par des tirs de roquettes sur le sud d'Israël, provoquant des frappes aériennes israéliennes répétées.

La violence s'était calmée tôt mercredi matin, mais dans la soirée, des militants palestiniens ont tiré deux autres roquettes depuis Gaza, l'une tombant à l'intérieur de la bande de Gaza et l'autre près de la barrière de sécurité séparant Gaza d'Israël, a indiqué l'armée israélienne. Aucune victime n'a été signalée.

La mosquée se trouve au sommet d'une colline sacrée pour les Juifs et les Musulmans, et les revendications conflictuelles à son sujet ont déjà débouché sur des violences, notamment lors d'une guerre sanglante de 11 jours entre Israël et le Hamas, le groupe militant islamique qui dirige la bande de Gaza. Al-Aqsa est le troisième site le plus sacré de l'islam et se trouve à un endroit connu des juifs sous le nom de Mont du Temple, qui est le site le plus sacré du judaïsme.





Les Musulmans célèbrent actuellement le mois sacré du Ramadan, tandis que les Juifs ont entamé leur semaine de Pâques. La semaine dernière, certains rabbins ultra-orthodoxes ont demandé au premier ministre Netanyahou de leur permettre d'abuser d'Al-Aqsa :

Quinze rabbins ont demandé jeudi au gouvernement israélien de monter sur le mont du Temple et sur le Haram al-Sharif mercredi prochain, lorsque débutera la fête juive de la Pâque, ce qui pourrait exacerber les tensions à Jérusalem pendant le mois sacré musulman du Ramadan.

Les rabbins ont demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahu et au ministre de la sécurité nationale Itamar Ben-Gvir de monter sur le Mont du Temple et d'autoriser les Juifs à offrir la Pâque, comme cela se pratiquait à l'époque biblique.

Au fil des ans, une majorité de rabbins a statué que les Juifs n'étaient pas autorisés à monter sur le mont du Temple, car les rituels de purification ne peuvent être accomplis à une époque où le Temple est détruit. La plupart des rabbins s'opposent également à la reprise des sacrifices bibliques d'agneaux ou de chèvres. Néanmoins, les activistes religieux d'extrême droite ont enregistré ces dernières années une nette tendance à l'augmentation du nombre de Juifs qui montent sur le Mont du Temple.



Il est douteux que l'endroit où se trouve Al-Aqsa soit celui où se trouvait autrefois le mythique temple juif. Malgré d'intenses recherches menées pendant des décennies, aucune preuve archéologique n'a été trouvée pour le prouver.

Le Waqf, l'autorité qui administre le Haram al-Sharif, avait appelé les croyants musulmans à y passer la nuit pour empêcher le sacrilège contre la mosquée. En réponse au premier raid sur la mosquée en début de semaine, des roquettes avaient été tirées depuis Gaza, auxquelles l'armée israélienne avait répondu par des bombardements.



Aujourd'hui, des missiles ont été tirés depuis le sud du Liban :

Des dizaines de roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban jeudi après-midi, dont 25 ont été interceptées par le système de défense antiaérienne Iron Dome au-dessus du nord d'Israël, selon l'armée. Au moins trois personnes ont été blessées et plusieurs bâtiments ont été endommagés.

Les Forces de défense israéliennes ont déclaré que 34 roquettes avaient été tirées en direction de la frontière, que cinq d'entre elles avaient atterri à l'intérieur d'Israël et que la plupart des autres avaient été abattues par le Dôme de fer. Les sites d'impact de quatre autres roquettes n'étaient pas encore clairs.

Un tel barrage massif représenterait le plus grand nombre de roquettes tirées depuis le Liban depuis la guerre de 2006, au cours de laquelle des milliers de roquettes avaient été lancées sur Israël. En août 2021, le Hezbollah a tiré 19 roquettes sur le nord d'Israël.

Les tirs n'ont pas été immédiatement revendiqués et une source du Hezbollah a déclaré à la chaîne Al-Arabiya que le Hezbollah n'était pas à l'origine des tirs de roquettes, rejetant apparemment la responsabilité sur les groupes palestiniens basés dans la région. Toutefois, il est peu probable qu'ils agissent ainsi sans l'approbation tacite du groupe terroriste soutenu par l'Iran qui contrôle le Sud-Liban.

Il s'agit bien d'un message du Hezbollah.