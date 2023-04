Nouveau document de Pfizer - Revue cumulative de la grossesse et de l'allaitement (Substack)

Nouveau document de Pfizer - Revue cumulative de la grossesse et de l'allaitement

Article originel : New Pfizer Document - Pregnancy and Lactation Cumulative Review

Naked Emperor - Substack, 22.04.23

La tranche d'avril des documents Pfizer est tombée cette semaine. Je ne sais pas pourquoi il a fallu attendre le milieu du mois, mais quoi qu'il en soit, ils sont maintenant là. L'un des documents date d'avril 2021 et constitue un examen cumulatif et un résumé des cas de grossesse et d'allaitement pertinents signalés dans la base de données de sécurité de Pfizer depuis le développement du produit pharmaceutique jusqu'au 28 février 2021. Veuillez noter (car beaucoup de gens se trompent) que ces cas sont des événements indésirables signalés spontanément à Pfizer, des cas signalés aux autorités sanitaires, des cas publiés dans la littérature médicale, des cas issus de programmes de marketing parrainés par Pfizer, des études non interventionnelles et des cas d'événements indésirables graves signalés dans le cadre d'études cliniques, quel que soit le lien de causalité. Il ne s'agit pas de cas issus de l'essai de Pfizer portant sur environ 22 000 personnes. Il s'agit au contraire de tous les cas survenus après que le vaccin a commencé à être injecté dans les bras dans le monde entier. Toutefois, comme l'indique le rapport, "l'ampleur de la sous-déclaration est inconnue". Nous savons, grâce à un document précédemment divulgué, qu'à l'époque de ce rapport, on estimait qu'environ 126 212 580 doses avaient été expédiées dans le monde entier.

Nous n'avons aucune idée du nombre de doses qui ont été injectées à ce moment-là, ni du nombre de personnes qui ont été vaccinées plus d'une fois. Nous ne savons pas non plus combien de femmes enceintes ont été vaccinées et nous ne pouvons donc pas dire, par exemple, qu'il y a eu 100 fausses couches sur 20 000 femmes vaccinées. Cependant, nous savons qu'il n'était pas conseillé aux femmes de se faire vacciner à ce moment-là, et il s'agit donc de femmes qui sont allées à l'encontre de ce conseil ou qui ne savaient pas qu'elles étaient enceintes à ce moment-là.

Un dernier avertissement : le rapport précise qu'"il est important de noter que la base de données spontanée sur la sécurité est destinée à la génération d'hypothèses et non à la vérification d'hypothèses". Dans le reste de cet article, je me contenterai de rapporter ce que la revue a trouvé sans spéculer sur le caractère anormal ou non de cette situation, car il n'y a tout simplement pas assez d'informations. Jusqu'au 28 février 2021, 673 cas ont été identifiés. 458 d'entre eux concernaient l'exposition de la mère ou du fœtus au vaccin pendant la grossesse et 215 concernaient l'exposition pendant l'allaitement. (Rappelez-vous tous les vérificateurs de faits qui disaient que les bébés ne pouvaient pas être exposés pendant l'allaitement, alors que Pfizer disposait de ces données). Sur les 458 cas d'exposition de la mère ou du fœtus, 210 ont été signalés sans effets indésirables associés. Sur les 248 cas restants, 53 avortements spontanés ont été enregistrés, ce qui représente 12 % du total.

Sur les 53 avortements spontanés signalés, 14 ont été exclus de l'étude en raison d'antécédents médicaux tels que l'endométriose, des avortements spontanés antérieurs, des ovaires polykystiques, des menstruations irrégulières et parce qu'ils étaient positifs à la Covid. L'examen des 39 cas restants montre que la plupart des avortements spontanés se sont produits quelques jours ou quelques semaines après la vaccination. Six des cas ont donné lieu à des accouchements prématurés. Un bébé a développé une tachycardie fœtale (rythme cardiaque rapide) une semaine après que la mère a reçu sa deuxième dose. Le bébé a été mis au monde à 35 semaines en raison d'un état non rassurant lors de la surveillance post-vaccination et a été hospitalisé pendant 5 jours. L'issue clinique de la tachycardie est inconnue. Une autre femme a eu une rupture spontanée des membranes à 36 semaines, un jour après sa deuxième dose. Des mesures thérapeutiques non précisées ont été prises à la suite de cette rupture et la mère se rétablit. Aucune mention n'a été faite de ce qui est arrivé au bébé. Une deuxième femme a également subi une rupture prématurée des membranes. Un bébé a reçu le vaccin à travers le placenta et est décédé un jour après un accouchement prématuré. Un autre a été exposé au fœtus pendant la grossesse et est décédé à 26 semaines. Le sixième bébé a également été exposé via le placenta et a accouché à 24 semaines. Il n'a pas été précisé si ce bébé avait survécu.

Sur les 215 cas qui ont signalé une exposition via l'allaitement, 174 n'ont eu aucun effet indésirable enregistré autre que "l'exposition via le lait maternel". Cependant, sur les cas restants, 10 ont été enregistrés comme graves, dont six chez des nourrissons. Les événements comprenaient une exfoliation de la peau, des éruptions cutanées, un gonflement de la peau et des maladies non spécifiées. Comme l'indique l'avertissement au début du rapport, nous ne disposons pas du nombre de femmes enceintes vaccinées pour évaluer la fréquence de ces effets indésirables. Toutefois, le rapport lui-même indique que la sous-déclaration est inconnue et qu'il n'est pas conseillé aux femmes enceintes de se faire vacciner à ce stade. Cependant, on pourrait penser qu'au vu des cas recensés dans cette étude, d'autres études ou essais auraient dû être menés pour déterminer si le vaccin était sans danger pour les femmes enceintes. Au lieu de cela, le mois même de la publication de ce rapport, il a été conseillé aux femmes enceintes de se faire vacciner.