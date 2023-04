Novak Djokovic sera finalement de retour à l'US Open cet été (Express.co.uk)

Le sort de Novak Djokovic à l'US Open est confirmé, Joe Biden devant signer une nouvelle politique

Article originel : Novak Djokovic's US Open fate confirmed as Joe Biden to sign off on new policy

Par Yasmin Syed

Express.co.uk, 31.03.23



Novak Djokovic a reçu le feu vert pour retourner aux Etats-Unis après avoir été banni en raison de sa non-vaccination.



Novak Djokovic sera officiellement autorisé à jouer à l'US Open dans le courant de l'année, le Sénat ayant voté la levée des restrictions imposées pour la Covid le 11 mai. Le président Joe Biden doit maintenant signer le projet de loi, confirmant que toutes les mesures restantes seront abandonnées. Cette décision fait suite à l'interdiction faite au Serbe d'entrer dans le pays pour jouer à Indian Wells et à Miami au début du mois.



Lire la suite