Pourparlers de paix en Ukraine : un adulte prend les choses en main (MoA)

Pourparlers de paix en Ukraine : un adulte prend les choses en main

Article originel : Ukraine Peace Talks - A Grown Up Is Taking Charge

Moon of Alabama, 27.04.23

Les États-Unis ne sont pas prêts à abandonner la guerre par procuration qu'ils mènent contre la Russie en Ukraine. La Russie ne peut pas arrêter la guerre sans garantir son intérêt légitime à maintenir l'OTAN et/ou les États-Unis hors de l'État voisin. Une perte de la guerre créerait un danger existentiel pour la Russie.

Les deux grandes puissances étant engagées dans une guerre, une tierce partie est nécessaire pour résoudre le conflit.

Au printemps de l'année dernière, la Turquie et Israël ont réussi à trouver un accord de paix. Une bonne solution a été trouvée et la Russie ainsi que l'Ukraine l'ont acceptée. Mais les États-Unis voulaient que la guerre continue. Ils ont envoyé le premier ministre britannique Boris Johnson à Kiev pour saboter l'accord. Le président ukrainien a été informé que son pays perdrait tout soutien "occidental" s'il signait un accord avec la Russie.



Les puissances moyennes, plutôt neutres, n'étant pas en mesure de faire passer un accord, il est devenu évident qu'une tierce partie ayant plus de poids était nécessaire pour sceller un accord.

Il fallait également que le moment soit bien choisi pour passer à un accord. Le 24 février, un an exactement après le début de la guerre, la Chine a annoncé sa position sur le règlement politique de la crise ukrainienne. Il ne s'agissait pas d'un plan de paix, mais d'une présentation des éléments qui devront être compris et réalisés pour parvenir à une solution durable de la crise.



Quelques mois plus tard, la Chine a franchi l'étape suivante qui sera nécessaire au processus. Elle a présenté un diplomate de haut rang qui mènera les pourparlers préliminaires en Ukraine et en Russie afin de trouver des solutions potentielles. L'annonce a été faite après un appel téléphonique entre les présidents Xi et Zelensky :

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré avoir eu un "appel long et significatif" avec le président chinois Xi Jinping mercredi, un premier contact prévu de longue date entre les dirigeants depuis l'invasion de la Russie il y a 14 mois.

M. Xi a appelé à l'ouverture de négociations entre Moscou et Kiev, selon un compte rendu de l'appel du gouvernement chinois, que M. Zelenskyy a demandé, selon Pékin.

M. Xi s'est engagé à envoyer un "représentant spécial" en Ukraine pour discuter d'un "règlement politique", tout en avertissant qu'"il n'y a pas de vainqueur dans une guerre nucléaire".

La Chine espère devenir un médiateur de paix neutre dans le conflit, bien que les États-Unis et d'autres pays aient mis en doute son impartialité étant donné le partenariat "sans limites" dans lequel elle a apporté à Moscou un soutien rhétorique et financier.

Je n'ai pas connaissance d'un quelconque "soutien financier" de la Chine à la Russie, comme le prétend NBC News. Même les services de renseignement étatsuniens affirment que la Russie n'a pas besoin de plus d'argent pour poursuivre la guerre :

Les services de renseignement étatsuniens estiment que la Russie sera en mesure de financer la guerre en Ukraine pendant encore au moins un an, même sous le poids croissant de sanctions sans précédent, selon des documents militaires étatsuniens qui ont fait l'objet d'une fuite.



Le communiqué de la Chine sur l'appel fait allusion à la proposition précédente et propose de s'en inspirer :

Alors que la pensée rationnelle et les voix s'élèvent, il est important de saisir l'occasion et de créer des conditions favorables au règlement politique de la crise. Nous espérons que toutes les parties réfléchiront sérieusement à la crise ukrainienne et exploreront ensemble les moyens d'apporter une paix et une sécurité durables à l'Europe par le dialogue. La Chine continuera à faciliter les pourparlers de paix et à déployer des efforts pour un cessez-le-feu rapide et le rétablissement de la paix. La Chine enverra le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires eurasiennes en Ukraine et dans d'autres pays afin d'avoir une communication approfondie avec toutes les parties sur le règlement politique de la crise ukrainienne. La Chine a envoyé plusieurs lots d'aide humanitaire à l'Ukraine et continuera à apporter son aide au mieux de ses capacités.



Le représentant spécial de la Chine pour les affaires eurasiennes est Lu Hui, un diplomate de haut rang.

Il a occupé plusieurs postes dans les ambassades de Chine à Moscou et à Astana, ainsi qu'au sein du ministère chinois des affaires étrangères :

En 2008-2009, M. Liu Hui a été vice-ministre des affaires étrangères de la RPC.

D'août 2009 à août 2019, il a été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine auprès de la Fédération de Russie.





Le compte rendu de l'appel de l'Ukraine ne mentionne pas l'envoyé. La réaction des États-Unis à l'annonce de l'envoi d'un émissaire visait à mettre en doute les efforts de la Chine :

John Kirby, coordinateur du Conseil de sécurité nationale pour les communications stratégiques, a déclaré que les États-Unis accueillaient cet appel comme une "bonne chose".

"Nous disons depuis un certain temps que nous pensons qu'il est important que le président Xi et les responsables de la RPC bénéficient du point de vue ukrainien sur cette invasion illégale et non provoquée de la Russie", a déclaré M. Kirby aux journalistes, en se référant à la Chine par les initiales de son nom officiel, la République populaire de Chine.

Auparavant, M. Kirby avait déclaré à NBC News : "Nous laisserons ces deux dirigeants parler des détails de leur conversation".

Un haut fonctionnaire de l'administration, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré qu'il était "bien trop tôt, après avoir été informé de cette conversation, pour spéculer" sur la question de savoir si l'appel devait favoriser l'optimisme quant au plan de paix de la Chine.

"Jusqu'à présent, la Chine ne s'est pas montrée impartiale lorsqu'il s'agissait de soutenir la Russie", a déclaré le fonctionnaire.

Je ne doute pas que Li Hui fera de son mieux pour faire avancer les négociations avec l'Ukraine et la Russie. Sa tâche la plus difficile est de rallier les États-Unis à toute solution potentielle.

Mais comme les doutes sur la capacité de Kiev à lancer avec succès la contre-offensive annoncée s'expriment chaque jour davantage, l'humeur de Washington pourrait bien être en train de changer.