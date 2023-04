Pourquoi Kim Dotcom fait le lien entre la fuite d'emails du DNC et le meurtre de Seth Rich (mise à jour) Article originel : Why Kim Dotcom Connects The DNC Email Leak To The Murder Of Seth Rich (Updated) Moon of Alabama, 24.04.23

WikiLeaks a rendu publics les messages du DNC en juillet et les courriels incriminés de Podesta ont été publiés en octobre. Les messages montrent essentiellement que les responsables de la DNC étaient déterminés à saboter la campagne présidentielle de Bernie Sanders en faveur d'Hillary Clinton. M. Murray a insisté sur le fait que les informations avaient été divulguées et non piratées par la Russie.

L'ancien ambassadeur britannique Craig Murray a déclaré que la clé USB lui avait été remise par l'intermédiaire d'un lanceur d'alerte démocrate dégoûté et qu'il l'avait apportée de Washington DC à Wikileaks, qui a fini par publier les courriels. Les données en question provenaient non seulement du DNC, mais aussi du président de la campagne de Clinton, John Podesta :

Oui, Seth Rich travaillait comme administrateur informatique pour le Comité national démocrate (DNC). Il était un partisan de Bernie Sanders. Pendant les primaires de 2016, les fonctionnaires du DNC ont fait de leur mieux pour travailler contre Bernie Sanders et pour Hillary Clinton. Pour rendre cela public, Seth Rich a rassemblé une archive de tous les courriels du DNC, l'a copiée sur une clé USB et a cherché quelqu'un qui les publierait.

Âgé de 27 ans, Rich était un employé du Comité national démocrate (DNC), et son meurtre a donné naissance à plusieurs théories conspirationnistes de droite, notamment la fausse affirmation, contredite par les services de police qui ont enquêté sur le meurtre, selon laquelle Rich aurait été impliqué dans la fuite des courriels du DNC en 2016. Elle a également été contredite par l'inculpation, en juillet 2018, de 12 agents du renseignement militaire russe pour avoir piraté les comptes de messagerie et les réseaux de responsables du Parti démocrate, ainsi que par la conclusion de la communauté du renseignement américain selon laquelle les fuites de courriels du DNC faisaient partie de l'ingérence de la Russie dans les élections américaines de 2016. Des sites web de vérification des faits comme PolitiFact, Snopes et FactCheck.org ont déclaré que ces théories étaient fausses et sans fondement. Le New York Times, le Los Angeles Times et le Washington Post ont écrit que la promotion de ces théories du complot était un exemple de "fake news".

Dans le #vatniksoup d'aujourd'hui, je vais vous présenter un entrepreneur germano-finlandais, théoricien du complot et propagandiste, Kim Dotcom. Il est surtout connu pour ses activités et projets illégaux en ligne, pour sa haine envers les États-Unis et pour son soutien indéfectible à l'impérialisme de Poutine. 1/18 [...] En 2017, Dotcom a affirmé avoir travaillé avec Seth Rich, un citoyen étatsunien et employé du Comité national démocrate qui a été assassiné lors d'un vol présumé.

Mais nous savions que le DNC n'avait jamais été "piraté" par la Russie. La date et l'heure des fichiers ayant fait l'objet d'une fuite correspondent à une copie locale et ne correspondent pas à un transfert sur l'internet. La société Crowdstrike, qui a été engagée pour protéger les réseaux de la DNC et qui a mené une enquête sur l'affaire, n'a jamais observé de véritable piratage "russe" ni d'exfiltration de données du réseau de la DNC. Comme l'a écrit ITwire en mai 2020 :

Qui est Kim Dotcom ?

Kim Dotcom (né Kim Schmitz ; 21 janvier 1974), également connu sous les noms de Kimble et Kim Tim Jim Vestor, est un entrepreneur Internet germano-finlandais et un activiste politique qui vit à Glenorchy, en Nouvelle-Zélande.

Dotcom est le fondateur et l'ancien PDG du défunt service d'hébergement de fichiers Megaupload (2005-2012). En 2012, le ministère de la justice des États-Unis a saisi le site web de Megaupload et a engagé des poursuites contre M. Dotcom, notamment pour violation du droit d'auteur, blanchiment d'argent, racket et fraude électronique. À l'époque, Dotcom résidait en Nouvelle-Zélande ; à la demande des autorités américaines, la police néo-zélandaise a effectué une descente à son domicile en 2012 et l'a arrêté. Dotcom a payé une caution et, depuis lors, il a entamé des procédures judiciaires pour éviter d'être extradé vers les États-Unis.

En 2017, Dotcom a joué un rôle dans la diffusion de théories conspirationnistes sur le meurtre de Seth Rich.



En mai 2017, le Washington Post a écrit ce qui suit :

Lorsque le compte Gmail de Seth Rich a reçu cette semaine une alerte de Mega.com, tentant de démarrer un nouveau compte sur un site Web créé par l'homme d'affaires Internet néo-zélandais et pirate informatique condamné Kim Dotcom, sa famille a su que quelque chose ne tournait pas rond.

En sept jours de frénésie, M. Dotcom est devenu l'un des principaux promoteurs de la théorie selon laquelle M. Rich, employé du Comité national démocrate abattu près de son domicile dans le nord-est de Washington l'été dernier, aurait fourni des documents du Comité national démocrate à WikiLeaks et aurait été tué pour cette raison. De nombreux analystes en sécurité et une enquête du FBI ont établi un lien entre la diffusion des documents et des pirates informatiques ayant des liens avec la Russie. La police de Washington a déclaré à plusieurs reprises qu'elle pensait que Rich avait été tué lors d'une tentative de vol au hasard.

Selon les experts et la famille de Rich, l'invitation envoyée par courriel par welcome@mega.nz semble être une tentative d'accès à la messagerie électronique de Rich. Joel Rich, qui surveille le compte Gmail de son fils décédé lorsque de nouveaux courriels arrivent, n'a pas cliqué sur le lien. Dotcom ne travaillait plus chez Mega depuis des années, mais il promettait sur Twitter de prouver que le jeune Rich avait été en contact avec WikiLeaks - et l'animateur de Fox News Sean Hannity disait à ses 2,37 millions d'abonnés Twitter d'être prêts pour une révélation.

Hannity avait invité Dotcom à participer à son émission pour ce qu'il avait déclaré sur Twitter être une interview "#GameChanger". Le sous-entendu : Dotcom allait enfin fournir des preuves de son affirmation selon laquelle Rich avait envoyé des documents internes du DNC à WikiLeaks avant sa mort.

Tout cela a commencé à s'effondrer mardi après-midi lorsque Fox News a rétracté un article qui affirmait le même lien entre Rich et WikiLeaks, expliquant aux lecteurs que l'article n'avait pas été "initialement soumis au degré élevé d'examen éditorial que nous exigeons pour tous nos reportages". Fox News n'a pas répondu à une demande de commentaire, mais Dotcom a écrit sur son site web qu'il ne s'exprimerait plus sur ses allégations.