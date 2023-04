Que se passe-t-il vraiment en Haïti ? "Au cœur de la révolte haïtienne" réprimée par les USA et l'oligarchie haïtienne (Vidéos)

Une autre vision : Inside Haiti's Uprising ("Au cœur de la révolte haïtienne") 'L'histoire de Jimmy 'Barbecue' Cherizier et des forces révolutionnaires de la famille G9 et de ses alliés, la fédération de quartier armée dans le collimateur de l'empire étatsunien.

L'épisode 2 révèle comment la violence de l'État et des gangs criminels a contraint Cherizier à réunir les groupes armés de Port-au-Prince au sein du FRG9. L'épisode enquête sur le massacre de Lower Delmas en juin 2021, perpétré contre la communauté de Cherizier, dissèque l'offensive de désinformation des médias occidentaux et montre comment les masses réagissent à son message révolutionnaire.

L'épisode 1 étudie la transformation de Cherizier en leader révolutionnaire, la campagne de désinformation à multiples facettes menée contre lui par le gouvernement étatsunien et l'oligarchie haïtienne, et la façon dont son quartier est puni pour sa résistance.

