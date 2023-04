Résultats de la méta-analyse de l'Institut Robert Koch : Questions croissantes sur l'utilisation des vaccins COVID-19 chez les enfants âgés de 5 à 11 ans (TrialSIte News)

Un groupe d'éminents chercheurs biomédicaux allemands affiliés au Robert Koch Institute and Medical Center--University of Freiburg, Institute for Evidence in Medicine, a réalisé une revue systématique et une méta-analyse des études portant sur la COVID-19, y compris la plateforme COVID-19 L-OVE (living overview of evidence), jusqu'au 23 janvier 2023. Publiée dans The Lancet, l'étude intitulée "Safety and effectiveness of vaccines against COVID-19 in children aged 5-11 years : a systematic review and meta-analysis" (Sécurité et efficacité des vaccins contre la COVID-19 chez les enfants âgés de 5 à 11 ans : une revue systématique et une méta-analyse) a révélé que les vaccins contre la COVID-19 n'étaient que "modérément" efficaces en réponse au variant omicron du SRAS-CoV-2, mais qu'ils offraient vraisemblablement une bonne protection contre les hospitalisations dues à la COVID-19. Bien que les auteurs de l'étude allemande signalent que les vaccins à ARNm COVID-19 sont "réactogènes", ils notent que les produits sont "probablement sûrs". Il est important de noter que les auteurs situent cette étude dans le contexte des risques et des avantages, en précisant que plus de la moitié des enfants sont désormais estimés séropositifs et que, malgré des taux d'infection élevés chez les enfants, l'incidence des infections graves est faible. Les groupes d'étude allemands influents constatent que les risques d'effets indésirables non sollicités après la série primaire de deux doses d'ARNm sont plus élevés chez les vaccinés à l'ARNm que chez les non vaccinés. Le langage et le ton utilisés par les auteurs de l'étude indiquent une prudence croissante associée aux vaccins contre la COVID-19 à ARNm actuels...



