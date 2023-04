Révélations explosives : Des pirates de l'air du 11 septembre étaient des recrues de la CIA (The GrayZone)

Révlation explosive : Des pirates de l'air du 11 septembre étaient des recrues de la CIA

Article originel : Bombshell filing: 9/11 hijackers were CIA recruits

Par Kit Klarenberg*

The Gray Zone, 18.04.23

Au moins deux pirates de l'air du 11 septembre ont été recrutés dans le cadre d'une opération conjointe des services de renseignement de la CIA et de l'Arabie saoudite qui a été dissimulée au plus haut niveau, selon un nouveau document judiciaire explosif.

Un document judiciaire récemment publié soulève de graves questions sur la relation entre Alec Station, une unité de la CIA mise en place pour traquer le chef d'Al-Qaïda Oussama ben Laden et ses associés, et deux pirates de l'air du 11 septembre avant les attentats, qui a été dissimulée aux plus hauts niveaux du FBI. Obtenu par SpyTalk, le dossier est une déclaration de 21 pages de Don Canestraro, un enquêteur principal du Bureau des commissions militaires, l'organe juridique qui supervise les affaires des accusés du 11 septembre. Il résume les informations classifiées communiquées par le gouvernement et les entretiens privés qu'il a menés avec des hauts fonctionnaires anonymes de la CIA et du FBI. De nombreux agents qui ont parlé à Canestraro ont dirigé l'opération Encore, l'enquête avortée et de longue haleine du Bureau sur les liens entre le gouvernement saoudien et l'attentat du 11 septembre. Bien qu'il ait mené de nombreux entretiens avec toute une série de témoins, produit des centaines de pages de preuves, enquêté officiellement sur plusieurs responsables saoudiens et constitué un grand jury pour enquêter sur un réseau de soutien aux pirates de l'air basé aux États-Unis et dirigé par Riyad, l'opération Encore a été brusquement interrompue en 2016. Cette décision serait due à un conflit byzantin au sein du FBI concernant les méthodes d'enquête.

Lorsqu'il a été publié en 2021 sur le registre public des audiences du Bureau, chaque partie du document a été expurgée, à l'exception de la mention "non classifié". Compte tenu de son contenu explosif, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi : comme l'a conclu l'enquête de M. Canestraro, au moins deux pirates de l'air du 11 septembre avaient été recrutés, sciemment ou non, dans le cadre d'une opération de renseignement conjointe de la CIA et de l'Arabie saoudite qui aurait pu mal tourner.





Une chance sur deux d'implication saoudienne En 1996, la station Alec a été créée sous l'égide de la CIA. Cette initiative était censée constituer un effort d'enquête conjoint avec le FBI. Toutefois, les agents du FBI affectés à cette unité ont rapidement constaté qu'il leur était interdit de transmettre des informations au siège du Bureau sans l'autorisation de la CIA, et qu'ils s'exposaient à de lourdes sanctions s'ils le faisaient. Les efforts déployés pour partager des informations avec l'unité équivalente du FBI - la brigade I-49 basée à New York - ont été bloqués à plusieurs reprises.

À la fin de l'année 1999, alors que "le système clignotait au rouge" en raison de l'imminence d'une attaque terroriste de grande envergure d'Al-Qaïda aux États-Unis, la CIA et la NSA surveillaient étroitement un "cadre opérationnel" au sein d'une cellule d'Al-Qaïda comprenant les ressortissants saoudiens Nawaf al-Hazmi et Khalid al-Mihdhar. Les deux hommes auraient ensuite détourné le vol 77 d'American Airlines, qui s'est écrasé sur le Pentagone le 11 septembre 2001. Al-Hazmi et al-Midhar avaient participé à un sommet d'Al-Qaïda qui s'était tenu du 5 au 8 janvier 2000 à Kuala Lumpur, en Malaisie. La réunion a été secrètement photographiée et filmée par les autorités locales à la demande d'Alec Station, mais aucun enregistrement audio n'a apparemment été réalisé. En route, Mihdhar a transité par Dubaï, où des agents de la CIA se sont introduits dans sa chambre d'hôtel et ont photocopié son passeport. Il en ressort qu'il possédait un visa à entrées multiples pour les États-Unis. Un câble interne de la CIA datant de l'époque indique que cette information a été immédiatement transmise au FBI "pour complément d'enquête". En réalité, non seulement Alec Station n'a pas informé le Bureau de l'existence du visa étatsunien de Mihdhar, mais il a expressément interdit à deux agents du FBI affectés à l'unité de le faire. J'ai dit : "Nous devons en parler au Bureau. Ces types sont clairement mauvais... nous devons le dire au FBI". Et là, [la CIA] m'a dit 'non, ce n'est pas l'affaire du FBI, ce n'est pas de la compétence du FBI'", a affirmé Mark Rossini, l'un des agents du FBI en question. "Si nous avions pris le téléphone et appelé le Bureau, j'aurais enfreint la loi. J'aurais été renvoyé du bâtiment le jour même. Mes autorisations auraient été suspendues et je serais parti". Le 15 janvier, Hazmi et Mihdhar sont entrés aux États-Unis par l'aéroport international de Los Angeles, quelques semaines seulement après l'échec du projet Millennium. Omar al-Bayoumi, un "employé fantôme" du gouvernement saoudien, les a immédiatement accueillis dans un restaurant de l'aéroport. Après une brève conversation, il les a aidés à trouver un appartement près du sien à San Diego, a cosigné leur bail, leur a ouvert des comptes bancaires et leur a donné 1 500 dollars pour payer leur loyer. Ces trois personnes ont eu de nombreux contacts par la suite.

Lors d'entretiens avec les enquêteurs de l'opération Encore, des années plus tard, M. Bayoumi a affirmé que sa rencontre avec les deux futurs pirates de l'air n'était qu'une simple coïncidence. Son extraordinaire soutien pratique et financier était, selon lui, simplement charitable et motivé par la sympathie qu'il éprouvait pour les deux hommes, qui parlaient à peine l'anglais et n'étaient pas familiers de la culture occidentale. Le Bureau n'était pas d'accord, concluant que Bayoumi était un espion saoudien qui s'occupait d'un certain nombre d'agents d'Al-Qaïda aux États-Unis. Il a également estimé qu'il y avait "une chance sur deux" que cet espion - et par extension Riyad - ait eu une connaissance préalable détaillée des attentats du 11 septembre. Cette découverte remarquable n'a été rendue publique que vingt ans plus tard, lorsqu'une série de documents de l'opération Encore ont été déclassifiés sur ordre de l'administration Biden, et elle a été complètement ignorée par les grands médias. La déclaration de Don Canestraro révèle maintenant que les enquêteurs du FBI sont allés encore plus loin dans leurs évaluations. Un agent spécial du Bureau, surnommé "CS-3" dans le document, a déclaré que le contact de Bayoumi avec les pirates de l'air et le soutien qu'il leur a apporté par la suite "ont été effectués sur ordre de la CIA par l'intermédiaire des services de renseignement saoudiens". L'objectif explicite d'Alec Station était de "recruter Al-Hazmi et Al-Mihdhar par le biais d'une relation de liaison", avec l'aide de la direction des renseignements généraux de Riyad.

Une unité de la CIA des plus "inhabituelles La mission officielle d'Alec Station était de traquer Ben Laden, de "recueillir des renseignements sur lui, de mener des opérations contre lui, de perturber ses finances et d'avertir les décideurs politiques de ses activités et de ses intentions". Ces activités impliquaient naturellement l'enrôlement d'informateurs au sein d'Al-Qaïda. Néanmoins, comme l'ont indiqué plusieurs sources de haut niveau à M. Canestraro, il était extrêmement "inhabituel" qu'une telle entité soit impliquée dans la collecte de renseignements et le recrutement d'agents. L'unité basée aux États-Unis était dirigée par des analystes de la CIA, qui ne gèrent généralement pas de ressources humaines. Légalement, ce travail est l'apanage exclusif des chargés de dossiers "formés aux opérations secrètes" et basés à l'étranger. "CS-10", un chargé de mission de la CIA au sein de la station Alec, a confirmé que Hazmi et Mihdhar entretenaient des relations avec la CIA par l'intermédiaire de Bayoumi, et s'est dit déconcerté que l'unité ait été chargée de tenter de pénétrer Al-Qaïda en premier lieu. Ils estimaient qu'il serait "pratiquement impossible... de développer des informateurs au sein" du groupe, étant donné que la station "virtuelle" était basée dans un sous-sol de Langley, "à plusieurs milliers de kilomètres des pays où Al-Qaïda était soupçonné d'opérer". "CS-10" a également déclaré avoir "observé d'autres activités inhabituelles" à la station Alec. Les analystes de l'unité "dirigeaient les opérations des agents chargés des dossiers sur le terrain en leur envoyant des câbles leur demandant d'effectuer une tâche spécifique", ce qui constituait "une violation des procédures de la CIA". Les analystes "n'avaient normalement pas le pouvoir d'ordonner à un agent de faire quoi que ce soit". "CS-11", un spécialiste des opérations de la CIA affecté à la station Alec "quelque temps avant les attentats du 11 septembre", a déclaré qu'il avait lui aussi "observé des activités qui semblaient ne pas relever des procédures normales de la CIA". Les analystes de l'unité "restaient le plus souvent entre eux et n'interagissaient pas fréquemment" avec les autres. Lorsqu'ils communiquaient entre eux par le biais de câbles internes, ils utilisaient également des pseudonymes opérationnels, ce que "CS-11" a qualifié de particulier, étant donné qu'ils ne travaillaient pas sous couverture, "et que leur emploi à la CIA n'était pas une information classifiée".

La culture opérationnelle inhabituelle de l'unité peut expliquer certaines des décisions étranges prises pendant cette période à l'égard des informateurs d'Al-Qaïda. Au début de l'année 1998, alors que la CIA avait pour mission de pénétrer le milieu islamiste londonien, un informateur commun du FBI et de la CIA, nommé Aukai Collins, a reçu une offre étonnante : Ben Laden lui-même souhaitait qu'il se rende en Afghanistan pour qu'ils puissent se rencontrer. Collins transmet la demande à ses supérieurs. Alors que le FBI était favorable à l'infiltration de la base d'Al-Qaïda, son supérieur à la CIA a rejeté l'idée en déclarant qu'"il était hors de question que les États-Unis approuvent la présence d'un agent étatsunien sous couverture dans les camps de Ben Laden".

De même, en juin 2001, des analystes de la CIA et du FBI de la station Alec ont rencontré des hauts fonctionnaires du Bureau, y compris des représentants de sa propre unité Al-Qaïda. La CIA a communiqué trois photos d'individus ayant participé à la réunion de Kuala Lumpur 18 mois plus tôt, dont Hazmi et Mihdhar. Toutefois, comme l'a rappelé un agent du FBI chargé de la lutte contre le terrorisme sous le nom de code "CS-15", les dates des photos et les principaux détails concernant les personnages qu'elles représentaient n'ont pas été révélés. Au lieu de cela, les analystes ont simplement demandé si le FBI "connaissait l'identité des personnes figurant sur les photos". Un autre fonctionnaire du FBI présent, "CS-12", offre un compte rendu encore plus accablant. Non seulement les analystes d'Alec Station n'ont pas fourni d'informations biographiques, mais ils ont laissé entendre à tort que l'un des individus pourrait être Fahd Al-Quso, un suspect dans l'attentat à la bombe contre l'USS Cole. De plus, ils ont refusé catégoriquement de répondre à toute question relative aux photographies. Néanmoins, il a été confirmé qu'aucun système n'avait été mis en place pour alerter le FBI si l'un des trois individus entrait sur le territoire étatsunien - une "technique d'enquête standard" pour les personnes soupçonnées de terrorisme. Étant donné que Hazmi et Mihdhar semblaient travailler simultanément pour Alec Station à un titre ou à un autre, la réunion de juin 2001 pourrait bien n'avoir été qu'un leurre. Il n'était pas possible d'obtenir des renseignements en demandant si le Bureau savait qui étaient ses agents, si ce n'est pour savoir si l'équipe antiterroriste du FBI était au courant de leur identité, de leur apparence physique et de leur présence aux États-Unis.

Une certaine dissimulation Une autre source de M. Canestraro, un ancien agent du FBI connu sous le nom de "CS-23", a déclaré qu'après le 11 septembre, le siège du FBI et son bureau local de San Diego ont rapidement appris "l'affiliation de Bayoumi aux services de renseignement saoudiens et, par la suite, l'existence de l'opération de la CIA visant à recruter" Hazmi et Mihdhar. Cependant, "les hauts responsables du FBI ont supprimé les enquêtes" sur ces questions. "CS-23" affirme en outre que les agents du Bureau qui ont témoigné devant la commission d'enquête conjointe sur le 11 septembre "ont reçu l'ordre de ne pas révéler l'étendue de l'implication saoudienne dans Al-Qaida".

La communauté du renseignement étatsunien aurait eu toutes les raisons de protéger Riyad de l'examen et des conséquences de son rôle dans les attentats du 11 septembre, puisqu'il s'agissait alors de l'un de ses plus proches alliés. Mais la complicité enthousiaste du FBI dans la dissimulation d'Alec Station pourrait avoir été motivée par l'intérêt personnel, car l'un des siens était intimement impliqué dans les efforts de l'unité pour recruter Hazmi et Mihdhar, et pour dissimuler leur présence aux États-Unis aux autorités compétentes. Le "CS-12", qui a assisté à la réunion de juin 2001 avec Alec Station, a déclaré à Canestraro qu'il avait "continué à faire pression sur le siège du FBI pour obtenir de plus amples informations concernant les personnes figurant sur les photographies" au cours de l'été. Le 23 août, ils sont tombés sur une "communication électronique" du siège du FBI, qui identifiait Hazmi et Mihdhar et indiquait qu'ils se trouvaient aux États-Unis. Le "CS-12" a alors contacté l'analyste du FBI au sein d'Alec Station qui était l'auteur de la communication. La conversation est rapidement devenue "houleuse", l'analyste leur ordonnant de supprimer le mémo "immédiatement" car ils n'étaient pas autorisés à le consulter. Bien qu'elle ne soit pas nommée dans la déclaration, l'analyste du FBI en question était Dina Corsi. Le lendemain, lors d'une conférence téléphonique entre "CS-12", Corsi et le chef de l'unité Ben Laden du FBI, des "fonctionnaires du siège du FBI" ont explicitement demandé à "CS-12" de "se retirer" et de "cesser de rechercher" Mihdhar, car le Bureau avait l'intention d'ouvrir une "enquête de collecte de renseignements" à son sujet. Le lendemain, "CS-12" a envoyé un courriel à Corsi, déclarant sans ambages que "quelqu'un va mourir" si Mihdhar n'est pas poursuivi pénalement. Ce n'est certainement pas une coïncidence si deux jours plus tard, le 26 août, Alec Station a finalement informé le FBI que Hazmi et Mihdhar se trouvaient aux États-Unis. À ce moment-là, les deux hommes étaient entrés dans la phase finale des préparatifs des attentats imminents. Si une enquête criminelle avait été ouverte, ils auraient pu être stoppés dans leur élan. Au lieu de cela, comme l'avaient annoncé les fonctionnaires en contact avec le "CS-12", une enquête des services de renseignement a été lancée, ce qui a entravé les efforts de recherche.

Dans les jours qui ont suivi les attentats du 11 septembre, "CS-12" et d'autres agents du FBI basés à New York ont participé à une autre conférence téléphonique avec le siège du Bureau. Au cours de la conversation, ils ont appris que les noms de Hazmi et Mihdhar figuraient sur le manifeste du vol 77. L'un des analystes en ligne a recherché les noms des deux hommes dans des "bases de données commerciales" et les a rapidement trouvés, ainsi que l'adresse de leur domicile, dans l'annuaire téléphonique local de San Diego. Il s'est avéré qu'ils vivaient avec un informateur du FBI. Le "CS-12" a rapidement contacté Corsi "au sujet d'informations sur les pirates de l'air". Elle a répondu en fournissant une photographie provenant de la même opération de surveillance qui a produit les trois images présentées lors de la réunion de juin 2001 entre Alec Station et des agents du FBI ; elles représentaient Walid bin Attash, l'un des principaux suspects dans les attentats à la bombe perpétrés par Al-Qaïda contre l'ambassade des États-Unis en Afrique de l'Est en 1998 et contre l'USS Cole. Corsi n'a pas pu expliquer pourquoi la photo n'avait pas été montrée plus tôt aux agents du FBI. Si elle l'avait été, "CS-12" affirme qu'ils auraient "immédiatement établi un lien" entre Hazmi et Mihdhar et bin Attash, ce qui "aurait transformé une enquête basée sur le renseignement en une enquête criminelle". Le bureau du FBI à New York aurait alors pu consacrer toutes ses ressources à la recherche des pirates de l'air avant le jour fatidique du 11 septembre 2001.

Les agents de l'Alec Station échouent à l'échelon supérieur Les efforts inlassables de l'Alec Station pour protéger ses actifs au sein d'Al-Qaïda soulèvent la question évidente de savoir si Hazmi et Mihdhar, et peut-être d'autres pirates de l'air, travaillaient en fait pour la CIA le jour du 11 septembre. On ne connaîtra peut-être jamais les véritables motifs de l'obstruction de la CIA. Mais il apparaît très clairement qu'Alec Station ne voulait pas que le FBI soit au courant de ses opérations secrètes de renseignement ou qu'il s'en mêle. Si le recrutement de Hazmi et Mihdhar par l'unité était purement destiné à la collecte d'informations, plutôt qu'à la direction opérationnelle, il est incompréhensible que le FBI n'en ait pas été informé et qu'il ait été activement mal orienté. Plusieurs sources du FBI consultées par Canestraro ont émis l'hypothèse que le fait que la CIA cherche désespérément à pénétrer Al-Qaïda l'a incitée à accorder à Alec Station le pouvoir de recruter des agents et a fait pression sur elle pour qu'elle le fasse. Mais si tel était vraiment le cas, pourquoi Langley a-t-il refusé d'envoyer Aukai Collins - un agent infiltré dans plusieurs gangs islamistes - pour pénétrer le réseau de Ben Laden en Afghanistan ?

Une autre explication possible est qu'Alec Station, une puissante équipe dissidente de la CIA qui n'a de comptes à rendre à personne, a cherché à infiltrer le groupe terroriste à ses propres fins sinistres, sans l'autorisation et le contrôle habituellement requis par Langley dans de telles circonstances. Étant donné que Collins était un actif commun partagé avec le FBI, on ne pouvait pas lui faire confiance pour participer à une opération noire aussi délicate.

Aucun membre d'Alec Station n'a été puni de quelque manière que ce soit pour les prétendues "défaillances du renseignement" qui ont permis le déroulement des attentats du 11 septembre. En fait, ils ont été récompensés. Richard Blee, chef de l'unité au moment des attentats, et son successeur Alfreda Frances Bikowsky, ont tous deux rejoint la division des opérations de la CIA et sont devenus des personnages très influents dans la soi-disant guerre contre le terrorisme. Mme Corsi, pour sa part, a été promue au FBI, où elle a fini par atteindre le rang de sous-directeur adjoint pour le renseignement. Par un effet pervers, le rapport de la commission sénatoriale du renseignement sur le programme de torture de la CIA a révélé que Bikowsky avait été un acteur clé dans les machinations du site noir de l'agence, et l'un de ses principaux apologistes publics. Il apparaît de plus en plus clairement que le programme visait spécifiquement à obtenir de faux témoignages de la part des suspects afin de justifier et d'étendre la guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis. La compréhension qu'a le public des attentats du 11 septembre est fortement influencée par les témoignages des victimes de la torture de la CIA, livrés sous la contrainte la plus extrême que l'on puisse imaginer. Et Bikowsky, un vétéran de la station Alec qui a couvert au moins deux futurs pirates de l'air du 11 septembre, a été chargé d'interroger les auteurs présumés des attentats. Aukai Collins, agent secret vétéran du FBI, a conclu ses mémoires par une réflexion glaçante qui n'a été que renforcée par la déclaration de Don Canestraro, qui a fait l'effet d'une bombe : "Je me suis méfié du fait que le nom de Ben Laden ait été mentionné littéralement quelques heures après l'attaque... Je suis devenu très sceptique quant à tout ce que les gens disaient sur ce qui s'était passé ou sur les auteurs de l'attentat. J'ai repensé à l'époque où je travaillais encore pour eux et où nous avions eu l'occasion de pénétrer dans le camp de Ben Laden. Quelque chose ne sentait pas bon... Aujourd'hui encore, je ne sais pas qui était derrière le 11 septembre, et je ne peux même pas le deviner... Un jour, la vérité se révélera, et j'ai le sentiment que les gens n'aimeront pas ce qu'ils entendront."

* Kit Klarenberg est un journaliste d'investigation qui étudie le rôle des services de renseignement dans le façonnement de la politique et des perceptions.