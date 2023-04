Selon un expert, l'action en justice intentée par l'Afrique du Sud pour mettre fin à l'utilisation des vaccins à ARNm de Pfizer pourrait avoir des "conséquences mondiales" (Daily Telegraph)

Selon un expert, l'action en justice intentée par l'Afrique du Sud pour mettre fin à l'utilisation des vaccins à ARNm de Pfizer pourrait avoir des "conséquences mondiales" Article originel : South African court action to stop use of Pfizer mRNA jabs could have ‘global implications’ – expert Daily Telegraph New Zealand, 30.03.23

Un groupe de scientifiques internationaux et d'experts de premier plan a engagé une procédure devant la Haute Cour de Pretoria pour faire cesser l'utilisation de la piqûre à l'ARNm de Pfizer.



Selon le Dr Aseem Malhotra, cardiologue de renommée mondiale, cette affaire pourrait avoir des "implications mondiales".

Autrefois partisan des produits, le Dr Malhotra a perdu son père d'une maladie cardiaque peu de temps après son rappel et a depuis changé d'avis sur la thérapie génique par l'ARNm.



Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire des produits à ARNm de Pfizer, qui seraient "dangereux et inefficaces".

Dans un communiqué de presse, Freedom Alliance South Africa (FASA), qui est le plaignant, demande une ordonnance du tribunal pour annuler l'autorisation du gouvernement pour le jab de Pfizer :



En plus d'exposer les faits montrant une augmentation sans précédent des lésions dues aux vaccins, les articles citent une nouvelle analyse de données réelles qui révèle une association avec une augmentation des décès dus à des causes COVID et non COVID chez les personnes vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées. Les données à six mois de l'essai contrôlé randomisé de Pfizer ont révélé une augmentation de près de 50 % du nombre de décès, toutes causes confondues, chez les personnes vaccinées (20 décès) par rapport aux personnes non vaccinées (14 décès).

Les données mondiales montrent des signaux alarmants et des corrélations entre l'administration des vaccins à ARNm COVID de Pfizer et l'augmentation sans précédent des effets indésirables graves chez les patients, notamment des handicaps, des anomalies fœtales, des cancers agressifs et des décès. Alors que la communauté médicale mondiale prend de plus en plus conscience du problème, la FASA s'est attaquée au gouvernement et à l'autorité de réglementation des médicaments, la SAHPRA, afin de préserver la santé publique.



S'il est vrai qu'il a été possible de supprimer et de déformer les faits dans le discours public pour ou contre les vaccins, cela ne sera pas possible devant nos tribunaux".