Un rapport accuse Zelensky d'avoir acheté du pétrole russe via la Bulgarie et détourné 400 millions de dollars (Vidéo)

Enquête : l’Ukraine achète d’importantes quantités de carburants russes à la Bulgarie

Article originel : Investigation: Ukraine buys huge amounts of Russian fuels from Bulgaria

Par Antonia Kotseva et Krassen Nikolov | EURACTIV.com

Euractiv, 18.01.23

En 2022, l’Ukraine a acheté à la Bulgarie d’importantes quantités de carburants fabriqués à partir de pétrole russe, selon les données de l’Institut national des statistiques bulgare, communiquées en exclusivité à EURACTIV Bulgarie.

De janvier à novembre 2022, la Bulgarie a exporté pour 700 millions d’euros de carburants vers l’Ukraine, et si la tendance se confirme pour le mois de décembre, la valeur totale annuelle de ces exportations dépassera 825 millions d’euros. Par rapport à la période d’avant-guerre, il s’agit d’une multiplication par 1 000, puisque les exportations bulgares de carburants vers l’Ukraine en 2021 ne s’élevaient qu’à 750 000 euros.

Les exportations de pétrole bulgare vers l’Ukraine correspondent à environ 1 % de l’ensemble de l’économie bulgare. Le principal carburant que la Bulgarie exporte vers l’Ukraine est le gazole (également connu sous le nom de diesel rouge), qui représente plus de 90 % des livraisons.

Les livraisons d’essence ont également augmenté rapidement au cours des six derniers mois, un phénomène qui s’explique par les attaques russes contre les infrastructures critiques ukrainiennes. Le gazole est utilisé dans l’industrie lourde pour alimenter les machines, les générateurs et les véhicules tout-terrain, ainsi que dans l’agriculture et le transport maritime.

Le gazole bulgare est produit dans la seule raffinerie du pays, située dans la ville portuaire de Burgas, qui appartient à la compagnie pétrolière russe Lukoil. Cette dernière fonctionne encore principalement avec du pétrole russe importé par navires-citernes via la mer Noire, grâce à une dérogation aux sanctions de l’UE.

La raffinerie de Burgas peut donc exporter du carburant à des prix nettement inférieurs, car elle travaille avec des matières premières russes, généralement peu coûteuses. L’année dernière, en raison des sanctions occidentales, les prix du pétrole russe sur les marchés mondiaux étaient en moyenne 20 à 30 dollars moins élevés par baril par rapport aux prix du marché boursier.

Les statistiques montrent que l’Ukraine est désormais le troisième partenaire commercial de la Bulgarie grâce à l’exportation de carburants, remplaçant ainsi les États-Unis. En 2021, l’Ukraine occupait seulement la huitième place des destinations hors UE pour les exportations bulgares.

Les exportations de carburants de la Bulgarie vers l’Ukraine ont atteint un pic en novembre 2022, avec 130 millions d’euros de produits pétroliers exportés.

La vague d’exportations de pétrole vers l’Ukraine a commencé en mai, lorsque 40 millions d’euros de produits ont été exportés. Ce montant a atteint 105 millions d’euros en juin. Depuis juin, les niveaux sont restés relativement élevés.

Par ailleurs, la période où les ventes de carburant à l’Ukraine ont été les plus élevées coïncide avec la mise en place du gouvernement intérimaire du président Rumen Radev, accusé par ses opposants d’être pro-russe.

M. Radev s’est farouchement opposé à l’envoi d’armes bulgares en Ukraine mais, bien que divisé, le parlement ne l’a pas écouté et l’envoi d’armes a été décidé à la fin de l’année dernière.

La Bulgarie défend ses intérêts

Le 13 janvier, le parlement bulgare a adopté une loi autorisant l’exportation des carburants produits à partir du pétrole russe uniquement vers l’Ukraine. Toutefois, la loi comporte une faille qui permettrait le commerce avec d’autres pays hors UE des carburants produits en Bulgarie par la société russe Lukoil, pour lesquels il n’existe pas de marché dans le pays des Balkans.

Cela soulève la question de la réexportation éventuelle de carburants issus du pétrole russe vers l’UE, mais uniquement après que ceux-ci ont été vendus par la Bulgarie à un pays hors UE.

Ainsi, si le pétrole provient d’un autre pays, par exemple du Kazakhstan, mais a transité par la Russie, la nouvelle loi bulgare autorise son importation en Bulgarie et la vente des produits dérivés sur le marché européen.

À la fin de l’année dernière, Lukoil a annoncé son intention de faire de la Bulgarie sa principale base dans l’UE et a promis de payer des centaines de millions d’euros de taxes en Bulgarie si elle était autorisée à exporter sa production de pétrole dans le pays. La raffinerie de Lukoil à Burgas est la plus grande des Balkans.

Le sixième train de sanctions adopté par l’UE à l’encontre de la Russie prévoyait une dérogation temporaire pour les importations de pétrole brut par oléoduc dans les États membres de l’UE qui, en raison de leur situation géographique, souffrent d’une dépendance particulière vis-à-vis des approvisionnements russes et n’ont pas d’autre solution viable.

La Bulgarie bénéficie de cette dérogation jusqu’à la fin de 2024.

Une enquête menée par EURACTIV a également révélé que, en 2022, Sofia a indirectement vendu plus d’un milliard d’euros d’armes à l’Ukraine, par le biais d’intermédiaires.

La Bulgarie est le principal fournisseur de munitions de l’armement soviétique à l’armée ukrainienne, bien que les autorités officielles de Sofia nient toujours que de telles exportations aient eu lieu.

En Bulgarie, le gouvernement provisoire et Lukoil Neftochim Bulgaria se sont entendus pour que la compagnie puisse poursuivre ses activités et exporter des produits pétroliers vers l’UE jusqu’à la fin de l’année 2024, à condition qu’elle s’acquitte de l’intégralité de ses impôts.

Une situation « logique » qui devrait se poursuivre

« Il est logique que la Bulgarie exporte davantage de carburants vers l’Ukraine et cela se poursuivra cette année encore », a confié à EURACTV Bulgarie Martin Vladimirov, directeur du programme Énergie et climat du groupe de réflexion bulgare Centre d’étude de la démocratie (CID).

M. Vladimirov, l’un des principaux experts bulgares en matière d’énergie, a confirmé que les carburants produits par Lukoil ou par d’autres importateurs de carburants russes — tels que la société bulgare Insta Oil, qui importe directement des carburants de Russie — sont exportés vers l’Ukraine.

« Il ne s’agit pas d’importateurs de pétrole brut mais de produits finis, qui sont ensuite exportés via la Roumanie, et selon mes calculs, environ 32 000 barils de ces carburants parviennent à l’Ukraine chaque jour. Il s’agit de gazole, qui est utilisé pour les engins lourds et les engins agricoles », a expliqué M. Vladimirov.

Il a par ailleurs manifesté son désaccord avec les articles publiés récemment par les médias Die Welt et Politico, dans lesquels il était indiqué que la Bulgarie fournissait 40 % du carburant destiné à l’armée ukrainienne. Selon lui, ce pourcentage est largement exagéré.

L’ancien ministre bulgare des Finances, Assen Vassilev, avait indiqué à Die Welt que la Bulgarie était devenue l’un des principaux exportateurs de gazole vers l’Ukraine et qu’elle couvrait parfois jusqu’à 40 % de ses besoins. Les statistiques montrent toutefois que le gazole constitue la principale exportation de la Bulgarie.

« Il est important de souligner que tous les produits exportés vers l’Ukraine sont soit des carburants directement produits en Russie, soit des produits de Lukoil à Burgas », a précisé M. Vladimirov avant d’ajouter que cette situation devrait se poursuivre cette année.

« Cela se poursuivra parce que la Commission européenne a accordé en décembre une dérogation explicite à la Bulgarie lui permettant d’exporter vers l’Ukraine des produits fabriqués à partir de pétrole russe à hauteur des valeurs moyennes des cinq dernières années », a conclu M. Vladimirov.