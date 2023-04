Un rapport choquant détaille les manquements de la MHRA concernant les vaccins contre la Covid (TCW)

Un rapport choquant détaille les manquements de la MHRA concernant les vaccins contre la Covid

Article originel : Shocking report details MHRA failings over Covid vaccines

Par Sally Beck*

TCW, 20.04.23

L'objectif déclaré de l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) est de veiller à ce que tous les produits pharmaceutiques répondent à des normes "extrêmement élevées" de sécurité, d'efficacité et de qualité. De très nombreux médecins, experts pharmaceutiques et scientifiques estiment qu'elle ne remplit pas sa mission et un groupe, baptisé Perseus, a rédigé un rapport qui dresse la liste de ses manquements.

Perseus affirme avoir identifié de graves manquements, notamment le fait que la MHRA n'évalue les médicaments qu'en fonction des risques et des avantages, et non en fonction de leur sécurité absolue. En Europe et aux États-Unis, on a suggéré que les vaccins britanniques avaient été "précipités", mais Dame June Raine, directrice de la MHRA, a déclaré dans une interview récente : "Je n'ai pas douté de moi-même et je n'ai pas eu à me lever à 3 heures du matin". Des rapports faisant état d'effets indésirables graves liés au vaccin, administré pour la première fois en décembre 2020, ont commencé à faire surface au cours des essais. Trois cas de myélite transverse, un trouble neurologique grave entraînant une paralysie, ont interrompu l'essai d'AstraZeneca en août 2020. Seuls 11 636 participants y ont pris part et, la myélite transverse étant "relativement rare", cela aurait dû suffire à renvoyer les scientifiques à leur planche. Mais AZ, et plus tard la MHRA, ont balayé du revers de la main ces événements qui ont changé des vies, estimant qu'ils n'avaient rien à voir avec le vaccin.

Après le lancement du vaccin, la réponse de la MHRA a été tout aussi laxiste. En mars 2021, 18 pays européens, dont la France, l'Allemagne et la Suède, ont suspendu le vaccin Covid-19 d'Oxford/AstraZeneca avant que la MHRA ne prenne des mesures. Trois semaines plus tard, le 7 avril, la MHRA et le Joint Committee on Vaccination (JCVI) ont décidé que les troubles sanguins (caillots) causés par le vaccin affectaient les jeunes de moins de 30 ans, et ont donc cessé de leur recommander le vaccin. Ce conseil a été révisé en mai pour inclure les personnes de moins de 40 ans. Cette décision a été prise après que la santé de nombreuses personnes a été détruite par un effet secondaire horrible et potentiellement mortel de la coagulation sanguine : la thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin (TTIV). Les symptômes comprennent un taux de plaquettes extrêmement bas, des crises d'épilepsie, des lésions cérébrales, des caillots sanguins dans les poumons et une thrombose veineuse profonde (TVP).

La MHRA a qualifié ces dommages collatéraux d'"extrêmement rares", comme s'il n'y avait pas de problème parce que seules quelques personnes étaient décédées. En mai 2021, 58 personnes étaient décédées, chacune étant une femme, un mari, une mère, un père, une sœur ou un frère, mais apparemment pas assez important pour interrompre le déploiement du vaccin. Le rapport Perseus indique également que la MHRA n'a pas identifié et traité les problèmes de fabrication et de contrôle de la qualité, ce qui a conduit à des "lots chauds", c'est-à-dire des lots présentant des taux d'effets indésirables supérieurs à la "normale". En août 2021, j'ai publié un rapport sur le lot numéro PV46671 d'AstraZeneca, responsable d'au moins deux décès et de plus de 100 réactions indésirables graves. La MHRA a apparemment ignoré la longue liste d'autres effets indésirables graves, qui s'étend sur plusieurs pages et comprend la coagulation sanguine, l'inflammation cardiaque, les troubles neurologiques, les cancers agressifs, les troubles menstruels, les mortinaissances et les fausses couches. Le rapport indique que ces effets n'ont pas été détectés dans les essais initiaux en raison de la faible taille des échantillons. La Commission est censée collecter des données "post-commercialisation" sur les nouveaux médicaments par le biais de son système de carte jaune afin d'identifier les problèmes, mais de nombreux médecins ignoraient l'existence de ce système, qui ne figurait pas dans la documentation remise aux personnes vaccinées et qui n'a été annoncé qu'en novembre 2021, soit un an après la mise sur le marché du vaccin. En outre, ils admettent qu'ils ne reçoivent des rapports que pour environ 10 % de tous les effets indésirables des médicaments (EIM). Le nombre de décès sur carte jaune associés aux vaccins Covid s'élève actuellement à près de 2 500. Le chiffre réel pourrait être de 250 000 et la MHRA admet que près de 75 % des réactions sont classées comme graves. Elle n'a toujours pas pris de mesures malgré le fait que le taux moyen de notification des effets indésirables est de 1 pour 112 vaccinations, alors que la limite acceptable était auparavant de 1 pour un million.

Ces chiffres sont sérieux et méritent un examen approfondi, mais le rapport Perseus met en évidence le fait que l'agence n'a pas de procédure d'enquête sur les rapports de carte jaune, qu'elle manque de personnel et que ses systèmes et processus de gestion de la sécurité sont moins robustes que ceux d'autres secteurs où la sécurité est essentielle, tels que l'aviation, la défense, le nucléaire et le rail. Ce sont des gens qui tiennent littéralement nos vies entre leurs mains. Nick Hunt, membre de Perseus (les autres sont inquiets pour leur emploi et préfèrent rester anonymes), est ingénieur et a été haut fonctionnaire au ministère de la défense. Il a fait pour le ministère de la défense ce que la MHRA est censée faire pour les médicaments : il était responsable de la sécurité et de l'efficacité des munitions pour les forces armées. Son analogie avec la MHRA est la suivante : "C'est comme si un régulateur nucléaire disait que notre centrale nucléaire est sûre parce qu'elle a moins de fuites d'eau contaminée que les autres centrales. La MHRA ne définit pas le taux tolérable d'effets secondaires graves et mortels des nouveaux médicaments et tarde à agir lorsque des problèmes sont apparus". Pfizer, et non AstraZeneca, a été le premier à lancer son "vaccin salvateur". Après les essais de l'AZ, il était extrêmement important de mettre noir sur blanc les détails relatifs à la sécurité. Après tout, la MHRA avait accordé une autorisation d'urgence à Pfizer après avoir décidé que son vaccin "à grande vitesse" était "sûr et efficace". Il y a deux ans, en avril 2021, j'ai envoyé à la MHRA une demande de liberté d'information (FoI) pour obtenir les données brutes sur la sécurité du vaccin Covid-19 de Pfizer. Je m'attendais à recevoir en retour des documents évalués par des pairs.

La réponse à ma demande d'information a laissé perplexe. La MHRA a essentiellement déclaré qu'il n'était pas dans l'intérêt public de divulguer les informations et que cela compromettrait les intérêts commerciaux de Pfizer. Il s'agit là d'une priorité flagrante accordée aux profits de Pfizer plutôt qu'à notre sécurité et à celle de nos jeunes et de nos enfants. Les mots exacts sont les suivants : "Nous avons pris en compte l'intérêt public et les intérêts commerciaux de Pfizer : Nous avons examiné l'intérêt public et nous ne voyons aucun argument d'intérêt public qui l'emporte sur le préjudice commercial lié à la fourniture d'informations qui peuvent être utilisées par des concurrents pour leur avantage commercial". Nous étions nombreux à avoir les mêmes préoccupations en grimpant sur le flanc du volcan et en nous rencontrant au bord. M. Hunt en faisait partie. Il a déclaré : "Lorsque nous avons pu consulter les données, elles montraient des avantages négligeables pour les jeunes. J'ai demandé une copie de l'audit de sécurité de la MHRA (un audit indépendant visant à garantir des normes industrielles acceptables). J'ai été choquée de constater qu'il n'y en avait pas eu. J'ai envoyé d'autres demandes de renseignements au cours des deux années suivantes et leurs réponses n'ont fait qu'accroître mes inquiétudes. Après que M. Hunt a fait part de ses inquiétudes à d'autres médecins et scientifiques, ceux-ci ont mis leurs ressources en commun et Perseus a vu le jour. Leur rapport accablant a été publié cette semaine. Perseus n'est pas le seul groupe de critiques influents de la MHRA. Tout comme le General Medical Council et la Solicitors Regulation Authority, sur lesquels j'ai écrit dans le TCW de lundi, la MHRA a été critiquée par ses pairs. En 2020, le rapport Cumberlege, présidé par la baronne Julia Cumberlege, a examiné la réponse du système de santé en Angleterre aux effets secondaires nocifs de trois interventions médicales : les tests de grossesse hormonaux oraux susceptibles de provoquer des malformations congénitales, le valproate de sodium, un médicament contre l'épilepsie, et les implants de filet pelvien utilisés pour contrôler l'incontinence chez les femmes. Son rapport indique que "ces interventions ont entraîné un degré vraiment choquant de dommages évitables pour les patients sur une période de plusieurs dizaines d'années". La faute en incombe en grande partie à la MHRA, que la baronne qualifie de "désarticulée, cloisonnée, peu réactive et sur la défensive". Elle a ajouté : "Elle n'a pas écouté les préoccupations des patients et lorsque, tardivement, elle a décidé d'agir, elle a trop souvent agi de manière glaciale". Entre-temps, le nombre de blessés augmente et beaucoup suivent le conseil de Rishi Sunak de les poursuivre en justice. Peter Todd, avocat spécialisé dans la négligence médicale, affirme qu'il reçoit actuellement une centaine de courriels par jour de la part de personnes qui craignent d'être victimes d'un vaccin. UK CV Family est le plus grand groupe de soutien aux victimes de vaccins Covid-19 au Royaume-Uni, avec environ 1 000 membres blessés ou endeuillés. Une cinquantaine de nouveaux membres s'inscrivent chaque mois et ils ont contacté plus de 200 députés qui représentent des électeurs blessés ou endeuillés par un vaccin. Il s'agit là de manquements graves, très graves, et le rapport Perseus conclut : Une enquête indépendante complète doit être lancée sur les processus réglementaires et les performances de la MHRA. L'agence doit subir une refonte de ses processus de gouvernance et de responsabilité afin de restaurer la confiance du public".

Un conseil judicieux, mais ne retenons pas notre souffle. Il a fallu des décennies pour que la vérité sur la thalidomide éclate au grand jour et aucun des responsables n'a jamais été traduit en justice.

* Note de l'éditeur Le premier rapport de Sally Beck sur les effets indésirables, Covid et un million de réactions fortuites (celles qui ne sont pas prises en compte par la MHRA bien qu'elles soient publiées par le biais de son système de cartes jaunes) en juillet 2021, a marqué le début des rapports de TCW sur les "cartes jaunes" de la MHRA. Depuis lors, le TCW a rapporté, commenté et mis en garde contre l'augmentation constante du nombre de décès et de blessures signalés dans chaque publication ultérieure de données de la carte jaune. Cela contraste fortement avec les principaux organes de presse qui ont tout aussi systématiquement continué à ignorer cette source officielle d'informations sur les décès et les blessures liés aux vaccins.