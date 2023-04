Un scientifique chinois affirme que le virus de la Covid pourrait provenir de l'homme (CNN)

Un scientifique chinois affirme que le virus de la Covid pourrait provenir de l'homme Article originel : Covid may have originated from humans, Chinese scientist claims Par Wayne Chang CNN, 10.04.23

Le virus de la Covid-19 pourrait être d'origine humaine, selon un scientifique chinois.

Les séquences génétiques d'échantillons viraux prélevés sur le marché aux fruits de mer de Huanan à Wuhan - considéré comme le point zéro de la pandémie - étaient "presque identiques" à celles de patients infectés par le coronavirus, ce qui suggère que la Covid-19 pourrait être d'origine humaine, a déclaré Tong Yigang, de l'Université de technologie chimique de Pékin.

M. Tong, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée par le Conseil d'État chinois sur la recherche de l'origine du virus, a indiqué que plus de 1 300 échantillons environnementaux et d'animaux congelés avaient été prélevés sur le marché entre janvier et mars 2020, et que les chercheurs avaient isolé trois souches de virus à partir des échantillons environnementaux.

Il a également déclaré qu'il n'y avait pas encore suffisamment de preuves pour étayer les études récentes qui avaient suggéré que les chiens viverrins étaient à l'origine du virus de la Covid-19.

S'exprimant lors du même événement, Zhou Lei, chercheur au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC), a appelé à une collaboration scientifique mondiale pour retracer les origines du virus, affirmant que le site où le Covid-19 a été découvert pour la première fois n'était pas nécessairement celui d'où il provenait.

La Chine a été fortement critiquée par le passé pour avoir bloqué les enquêtes internationales sur les origines du virus. En début de semaine, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'elle ne disposait toujours pas de données clés de la Chine sur les débuts de l'épidémie, un manque de communication que le chef de son programme sur les maladies émergentes a qualifié de "tout simplement inexcusable".

Toutefois, la Chine ne cesse de répéter qu'elle a fait preuve de transparence et de coopération avec l'OMS...