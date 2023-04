Vaccin Covid Pfizer : des chiffres d’effets secondaires troublants ! Michèle Rivasi en Commission spéciale sur la pandémie de Covid-19 (Nexus)

Six mois après le début de la vaccination, plus de 327.000 signalements d’effets secondaires ont été répertoriés à travers l’Union européenne. En tout, ce sont 1.172.000 événements d’effets secondaires qui ont été référencés. Pfizer classifie un tiers de ces effets secondaires comme sérieux. Les femmes sont touchées trois fois plus que les hommes.

Extraits de citation de l’intervention de Michèle Rivasi :

« Le nombre d’effets secondaires le plus élevé concerne la catégorie d’âges de 31 à 50 ans »

« 94% des cas concernent les personnes qui ne sont pas touchées par les comorbidités »

« 5.115 morts sont survenues après vaccination »

« Dans ce rapport de juin 2021, sur un total de 26 résultats de grossesse enregistrés au cours de l’intervalle de déclaration, 15 ont entraîné un avortement spontané et 5 des résultats de la grossesse ont entraîné des naissances vivantes avec des anomalies congénitales »