[Vidéo] Guerre en Ukraine : la Russie affirme que 45 % des pièces d'artillerie de l'OTAN, dont des M777, ont été détruites à elles seules par des drones kamikazes Lancet-3 (Eurasian Times)

Guerre en Ukraine : la Russie affirme que 45 % des pièces d'artillerie de l'OTAN, dont des M777, ont été détruites à elles seules par des drones kamikazes Lancet-3

Article originel : Ukraine War: Russia Says 45% Of NATO Artillery, Inc M777s, Single-Handedly Destroyed By Lancet-3 Kamikaze Drones

Eurasian Times, 10.04.23

Les drones kamikazes russes Lancet-3 ont détruit près de 45 % des canons d'artillerie tractés et automoteurs de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) depuis le début de la guerre en février 2022. Il s'agit principalement de l'obusier tracté léger américain M777, du Krab polonais de 155 mm et des canons automoteurs étatsuniens M109 Paladin. C'est ce qui ressort d'un rapport de RIA Novosti qui fait suite à la vidéoconférence du ministre russe de la défense, Sergei Shoigu, avec les hauts responsables militaires russes le 4 avril. Ces derniers ont communiqué des chiffres stupéfiants sur les différents systèmes d'artillerie détruits par la Russie depuis le début de l'année. Cela a mis en lumière le rôle des munitions itinérantes, qui a évolué de manière spectaculaire depuis le conflit du Haut-Karabakh en 2020 jusqu'à la bataille en Ukraine. En outre, les troupes ukrainiennes ont été les premières à utiliser des drones civils et de loisir à des fins militaires en les munissant d'explosifs et en les larguant sur les positions ennemies.





Lancet sur les pièces d'artillerie M777 et M109 - Chiffres Selon Shoigu, depuis le 1er janvier 2023, l'armée russe a détruit 59 systèmes d'artillerie M777, 13 SPG M109 Paladin, 14 lance-roquettes d'artillerie à haute mobilité (HIMARS) de fabrication américaine et 30 SPG provenant de Pologne, d'Allemagne, de France et de République tchèque. On ne sait pas combien d'entre eux ont été touchés par les Lancets ou par d'autres moyens. Ils ont toutefois été détruits "à la fois dans les positions de combat et au stade du transport", selon certains groupes de Telegram citant Shoigu.

Un groupe Telegram, qui publie souvent des mises à jour sur le champ de bataille et interroge des soldats russes dont le visage est flouté, a déclaré que le Lancet avait détruit 80 % des canons automoteurs M109 Paladin et 25 % des canons M777 sur le nombre total de canons de ce type détruits. On ne sait pas si ces chiffres datent du début de l'année ou de février 2022, c'est-à-dire depuis le début de la guerre. Le message a toutefois été partagé par plusieurs groupes favorables à la Russie sur Facebook et Telegram. Le matériel le plus publicitaire du ministère russe de la défense contient une vidéo du Lancet-3 frappant un M777 dans un lieu non divulgué. On y voit des soldats russes assembler le drone sur un lanceur à catapulte avant qu'il ne soit enregistré par un autre drone aérien - peut-être un Orlan-10 - et qu'il ne percute le M777.

Une vidéo diffusée sur Twitter le 7 avril montre un autre Lancet percutant un M109 Paladin par l'arrière, alors que le véhicule roule à vive allure. L'impact ne semble toutefois pas anéantir le système, et seul un feu vif est visible à l'arrière, entre le moteur et la tourelle. Cependant, une autre vidéo, censée provenir de Bakhmut, montre un M109 englouti dans un feu vif et une explosion massive après qu'un Lancet-3 l'a percuté sur le côté.





Les drones kamikazes sont l'avenir Les forces armées ukrainiennes (AFU) ont commencé à prendre pour cible les lignes de ravitaillement russes, qui sont très peu étendues, ce qui rend les combats intenables. La Russie a donc dû se retirer sur la rive ouest du Dniepr, à Kherson, en novembre 2022. La Russie est alors passée à l'utilisation de munitions de flânerie Lancet-3 (drones kamikazes ou suicides) pour éliminer le besoin de canons à longue portée, d'artillerie à roquettes et des lignes de ravitaillement qui les alimentent. Les complications liées à l'artillerie ne concernent pas seulement les lignes d'approvisionnement, mais aussi la fabrication des munitions, comme les États-Unis en ont fait l'expérience lorsqu'ils ont réduit leur propre stock d'obus de 155 mm dans le but d'approvisionner l'Ukraine. Les forces armées ukrainiennes (AFU) ont consommé environ 11 000 obus en quelques jours seulement, une quantité que l'industrie de défense américaine ne peut fabriquer qu'en un mois. La Russie, elle aussi, n'a pas pu échapper à ces aléas industriels. Fin février, des problèmes administratifs au sein du ministère russe de la défense ont également provoqué des frictions avec la société militaire privée Wagner (PMC), dont le chef, Yevgeny Prigozhin, s'est plaint que ses chasseurs ne recevaient pas 80 % des munitions qu'ils avaient demandées, alors que l'armée russe était prioritaire par rapport à eux. Il a ensuite été cité dans de nombreux groupes Telegram, qui l'ont paraphrasé en disant qu'il était essentiel de produire en masse des "drones de choc" pour un "combat de contre-batterie plus efficace" contre l'artillerie ukrainienne. Cet appel a trouvé un écho chez de nombreux blogueurs russes spécialisés dans la défense, qui ont eux aussi demandé que l'on augmente la production de munitions à guidage unilatéral et que l'on équipe toutes les unités avec de tels systèmes.

La transition des duels d'artillerie En Russie même, outre la galvanisation spectaculaire de l'industrie et du monde universitaire pour devenir une puissance en matière de drones, comme en témoignent les hackathons sur les drones, les séminaires et les efforts d'indigénisation des composants, le pilotage de drones est en train de devenir un métier très demandé. Les unités russes reçoivent une formation spécialisée dans l'utilisation de drones à des fins commerciales, civiles et militaires spécialisées. Mais à la même époque, le Lancet a évolué lorsque RIA Novosti a fait état d'une version modernisée dotée d'un nouveau système électro-optique et d'un logiciel amélioré qui a permis d'améliorer le contrôle du vol. "Il a également reçu une ogive plus puissante, qui lui permet de frapper de manière fiable les obusiers, les chars, les véhicules blindés, les radars, les systèmes de défense aérienne et la main-d'œuvre ennemie", ajoute le rapport. Le drone est désormais équipé de trois types d'ogives : cumulative, à fragmentation hautement explosive et thermostatique.... Lire la suite