[Vidéo] Macron hué dit "entendre la colère" mais compte continuer à aller sur le terrain (AFP)

Ajouter une vidéo YouTube, Dailymotion, TikTok, Twitch.tv, Vimeo... Emmanuel Macron copieusement hué lors d'un bain de foule à Sélestat en Alsace Dans une ambiance très houleuse, Emmanuel Macron tente d'échanger avec des Français. Des dizaines de manifestants crient "Macron démission", après avoir chanté "On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là".