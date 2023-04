[Vidéos] D'anciens initiés réfutent l'histoire du garde de l'air comme responsable des fuites du Pentagone, alors que la presse acclame l'arrestation (Naked Capitalism)

D'anciens initiés réfutent l'histoire du garde de l'air en tant que responsable des fuites du Pentagone, alors que la presse acclame l'arrestation

Article originel : Former Insiders Debunk Air Guardsman-as-Pentagon-Leaker Story as Press Cheers Arrest

Par Yves Smith

Naked Capitalism





Lambert et moi avons discuté du fait que cette période de l'actualité est étrangement calme, comme le montre le nombre d'articles apparaissant dans les flux RSS des principaux organes de presse étatsuniens et étrangers, bien que nous soyons au milieu d'une restructuration de l'ordre mondial et d'autres rangs.1 Cependant, le spectre remarquable du Washington Post prenant de l'avance sur les enquêteurs à la poursuite du plus grand divulgateur depuis Edwards Snowden a déclenché nos détecteurs de conneries.



En tant que rédacteurs, nous avons tous deux été interpellés par le style d'écriture et d'exposition de l'article du Washington Post, qui fournit une quantité extraordinaire de détails sur l'auteur présumé de la fuite et le gamer appelé OG dans son cercle Discord, que Lambert a pris pour la désignation du gamer "Old Guy" (vieux gars). Selon le Post, OG était à la tête d'une petite tribu d'adolescents joueurs. OG était censé fournir des résumés écrits détaillés des documents qu'il lisait grâce à son accès à des documents classifiés. Lorsqu'il n'obtenait pas l'engagement qu'il souhaitait, il avait recours à la publication des documents eux-mêmes.

Comme nous l'avons appris aujourd'hui après son arrestation, OG est le garde national de l'air Jake Teixeira, âgé de 21 ans, qui travaillait dans une installation de la base commune de Cape Cod.

L'article du Post tenait plus de Michael Lewis que du journalisme : il ressemblait trop à un traitement scénaristique, ne comportait que peu de qualificatifs habituels sur la certitude de l'information et présentait beaucoup trop de signes d'aide officielle, comme le fait que le Post affirmait avoir vu 300 documents, sans même fournir de description de leur portée ou même de leur date, ou comment il était parvenu non pas à un, mais à deux membres du groupe d'OG qui savaient qu'OG avait des problèmes et qui étaient pourtant si disposés à se mettre en mode révélation.



Bien sûr, une histoire expliquant comment quelque chose de très embarrassant pour le gouvernement a été produit de manière très habile et rapide ne signifie pas qu'elle n'est pas vraie. Mais cela suggère qu'il faut donner un grand coup de pied dans la fourmilière.

L'ancien analyste de la CIA Larry Johnson a trouvé une preuve irréfutable : il est tout simplement impossible que quelqu'un ayant accès aux systèmes militaires sécurisés ait pu obtenir l'un des documents, un produit de la CIA qui ne pourrait résider que sur des systèmes totalement différents. L'intégralité de l'interview mérite d'être écoutée et voici les principales citations.