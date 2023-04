[Vidéos] Un brevet Moderna à l'origine de la Covid-19 ? (Nexus)

Notre premier épisode traite de l’éventuelle implication de Moderna dans l’apparition de la Covid-19, ainsi que du silence médiatique qui règne autour de cette question.



◆ Des travaux qui interpellent

Un article paru en février 2022 dans la revue Frontiers in Virology est pour le moins déconcertant. Des chercheurs ont identifié dans le virus SARS-CoV-2 une séquence génétique de 19 nucléotides identique à une séquence brevetée en 2017 par Moderna, le laboratoire pharmaceutique américain, soit près de trois ans avant l’apparition officielle de la Covid-19.

M. Stéphane Bancel lui-même a affirmé publiquement il y a plus d’un an qu’une fuite de laboratoire n’était pas à exclure. Il a également déclaré que ses scientifiques étaient en train de d’étudier si ces données étaient réelles ou non. Au jour où nous écrivons ces lignes, le 7 avril 2023, nous n’avons toujours eu aucun retour de Moderna.



◆ L’indifférence des médias

Silence radio presque total également dans les médias français. Nous avons trouvé cet article de l’AFP qui titre « Non, une récente étude n’a pas démontré que Moderna a “créé” le coronavirus responsable du Covid-19 », ce que nous n’avons pas affirmé non plus. Mais cet article, même s’il permet notamment de préciser que les recherches n’ont été validées que par un seul pair scientifique dans la revue Frontiers in Virology, et que plusieurs virologues les trouvent « douteuses », ne démontre pas non plus l’inverse. Notons que Moderna n’a pas voulu répondre non plus à l’AFP.



◆ L’indifférence des institutions françaises

Malgré tous les éléments cités dans la vidéo, en France, on déroule encore le tapis rouge devant Stéphane Bancel comme l’a fait le Sénat le 30 mars, sans lui poser aucune question en lien avec cette séquence brevetée. En revanche, le 22 mars, le Sénat américain a commencé à l’embarrasser en lui parlant de conflits d’intérêts, des myocardites causées par le vaccin chez les adolescents et en le questionnant sur la récente augmentation du prix du vaccin anti-Covid qui devrait passer d’une vingtaine de dollars à 130 dollars aux États-Unis.

Demander des comptes sur cette séquence brevetée à M. Bancel, c’est pour quand ?