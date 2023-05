8 mai 1945. Massacres français à caractère génocidaire à Sétif, Guelma et Kherrata en Algérie (Vidéos)

8 mai 1945. Massacres français à caractère génocidaire à Sétif, Guelma et Kherrata en Algérie.

Alors que la France et les pays autrefois belligérants vont commémorer la capitulation allemande du 8 mai 1945 marquant la fin de la Seconde guerre mondiale, on ne doit pas oublier que ce jour symbolique fut aussi le théâtre de massacres français à caractère génocidaire dans la colonie française d'Algérie, à Sétif, mais aussi Guelma et Kherrata.