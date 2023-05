Anglafrique. Royaume Uni : Charles III d’Angleterre, l’ami royal de l'autocrate françafricain Ali Bongo (Mondafrique)

Séduit par la politique environnementale – « le Gabon vert » – vantée par Ali Bongo, Charles d’Angleterre apporte son soutien à Ali Bongo et finit par se lier d’amitié avec le dirigeant gabonais qui en est ravi...

Charles d’Angleterre s’est lié d’amitié avec Ali Bongo il y a une quinzaine d’années grâce aux « messieurs anglais » ces conseillers britanniques (parmi lesquels l’écossais Lee White qu’Ali Bongo nommera ministre des eaux et forêts !) qui ont mené un lobbying très efficace auprès de la couronne britannique.

Read more https://www.bdpgabon.org/articles/2009/09/12/%C2%ABali-bongo-le-nouveau-ne-de-la-francafrique-%C2%BB/#.ZFeho4TP18c

Read more https://www.bdpgabon.org/articles/2009/09/12/%C2%ABali-bongo-le-nouveau-ne-de-la-francafrique-%C2%BB/#.ZFeho4TP18c

Gabon : le système Bongo et l'héritage de la Françafrique Après nos révélations sur le système Bongo, un retour sur nos enquêtes en présence de Fabrice Arfi, Patrick Benquet, réalisateur, auteur de Françafrique, 50 années sous le sceau du secret, Bruno Ondo Mintsa, opposant au régime Bongo et Xavier Harel, journaliste, spécialiste de l'Afrique et des questions pétrolières.