Anthony Fauci a saboté la réouverture des écoles en 2020 (Substack)

Anthony Fauci a saboté la réouverture de l'école en 2020 - Lisons ses propres mots

Il est temps de faire un tour dans les mémoires

Par Vinay Prasad

Dans une récente interview du New York Times datant d'avril 2023, Anthony Fauci a déclaré : "Mais quand les gens disent : "Fauci a fermé l'école en 2020", c'est une erreur :

"Mais quand les gens disent "Fauci a arrêté l'économie", ce n'était pas Fauci. C'est le C.D.C. qui a formulé ces recommandations. Il se trouve que j'ai été perçu comme la personnification de ces recommandations. Mais montrez-moi une école que j'ai fermée et une usine que j'ai fermée. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. J'ai formulé une recommandation de santé publique qui faisait écho à celle du CDC, et les gens ont pris une décision sur la base de cette recommandation.

Est-ce exact ? Fauci était-il un spectateur innocent qui ne faisait que des suggestions ? Ou son rôle était-il plus actif ? A-t-il utilisé sa notoriété et sa position pour effrayer les écoles et les empêcher de rouvrir leurs portes ? Remontons le fil de la mémoire

Voici le titre d'un article paru dans Education Week (2020)