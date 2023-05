Après l'attaque de drone sur le Kremlin, le régime de Zelensky est fini (MoA)

Bennett se souvient : " Deux heures plus tard, Zelensky est allé à son bureau, et a fait un selfie dans le bureau, [dans lequel le président ukrainien a dit,] 'Je n'ai pas peur'."

Le régime de Zelensky est fini Article originel : Zelenski's Regime Is Finished Moon of Alabama, 4.05.23

Il a désormais de très bonnes raisons d'avoir à nouveau peur, très peur. Comme l'écrit l'ancien ambassadeur MK Bhadrakumar :

Ne vous y trompez pas, il s'agit d'un point de basculement ; la tentative maladroite d'assassinat de Poutine secoue le kaléidoscope au point de le rendre méconnaissable. La seule pensée réconfortante est que les dirigeants du Kremlin ne se laisseront pas guider par l'émotion. La réaction réfléchie du Kremlin est disponible dans les remarques de l'ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoly Antonov :

"Comment les Etatsuniens réagiraient-ils si un drone frappait la Maison Blanche, le Capitole ou le Pentagone ? La réponse est évidente pour tout politicien comme pour le citoyen moyen : la punition sera sévère et inévitable".

L'ambassadeur a poursuivi en tirant la sonnette d'alarme : "La Russie répondra à cette attaque terroriste insolente et présomptueuse. Nous répondrons quand nous le jugerons nécessaire. Nous répondrons en fonction de l'évaluation de la menace que Kiev a fait peser sur les dirigeants de notre pays".



Je suis d'accord avec M. Bhadrakumar pour dire qu'il n'y aura pas de réaction instinctive de la part de Moscou. Mais l'opinion publique russe exige qu'il y ait des représailles pour l'attaque et contre tous ceux qui y sont impliqués.

Les mains de Poutine sont liées au-delà du moment où le pays est en colère et exige des représailles, comme le montrent les commentaires de l'ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, Dmitri Medvedev : "Après l'attaque terroriste d'aujourd'hui, il n'y a plus d'autres options que l'élimination physique de Zelenski et de sa clique."

Le fait que Zelenski ait fui en Finlande, puis aux Pays-Bas et en Allemagne après que les drones aient frappé le Kremlin est un signe certain de sa complicité dans l'acte.

Lorsqu'il reviendra à Kiev (si c'est le cas), il vivra dans un bunker jusqu'à la fin de son règne.