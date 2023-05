Aventures en OTANistan : Des étincelles à Ibiza, un Bilderberg verrouillé à Lisbonne (SCF)

Aventures en OTANistan : Des étincelles à Ibiza, un Bilderberg verrouillé à Lisbonne

Article originel : Adventures in NATOstan: Sparks Flying in Ibiza, Locked Down Bilderberg in Lisbon

Par Pepe Escobar

Strategic Culture Foundation, 22.05.23

Le « leadership » du G7 étant embourbé dans un marécage poisseux de superficialité intellectuelle, il était prévisible que le seul ordre du jour au Japon colonisé soit l’imposition de nouvelles sanctions à la Russie.

Commençons par une représentation graphique de la situation réelle du Nord et du Sud mondial.

1. Xian, ancienne capitale impériale et plaque tournante des anciennes routes de la soie : Xi Jinping accueille le sommet Chine-Asie centrale, auquel participent tous les « stans » du Heartland (Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turkménistan).

La déclaration finale met l’accent sur la coopération économique et sur une « position résolue » contre les révolutions de couleur concoctées par les hégémons. Cette déclaration développe ce que l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et l’initiative Ceinture et Route (BRI) sont déjà en train de mettre en œuvre. En pratique, le sommet scelle le fait que le partenariat stratégique Russie-Chine protégera le Heartland.

2. Kazan : le forum Russie-Monde islamique réunit non seulement des chefs religieux, mais aussi des hommes d’affaires de premier plan de pas moins de 85 nations. La Russie multipolaire évolue parallèlement au sommet de la Ligue arabe à Djeddah, qui a accueilli la Syrie au sein de la « famille arabe ». Les nations arabes se sont engagées à l’unanimité à mettre un terme définitif à « l’ingérence étrangère. »

3. Hiroshima : le G7 en perte de vitesse, devenu G9 (avec l’ajout de deux bureaucrates non élus de l’UE), impose un ordre du jour unique : plus de sanctions contre la Russie, plus d’armes pour le trou noir en Ukraine et plus de leçons à la Chine.

4. Lisbonne : la réunion annuelle du Bilderberg – une fête de l’OTAN et de l’atlantisme – se déroule dans un hôtel pas si secret et complètement verrouillé. Le principal point à l’ordre du jour est la guerre – hybride et autre – contre les « RIC » des BRICS (Russie, Inde, Chine).

J’aurais pu être à Xian, ou plus probablement à Kazan. Au lieu de cela, honorant un engagement antérieur, j’étais à Ibiza, puis j’ai abandonné l’idée de prendre l’avion pour Lisbonne, considérant que c’était une perte de temps. Permettez-moi de vous en donner la raison : appelez cela une petite histoire des Baléares, qui rompt l’engagement de marque selon lequel ce qui se passe à Ibiza, dans une ambiance swing et transpirante, reste à Ibiza.

J’étais invité à une réunion d’affaires de haut niveau – essentiellement espagnole, mais aussi portugaise, allemande, britannique et scandinave : des cadres de très haut niveau – dans les domaines de l’immobilier, de la gestion d’actifs et de la banque d’investissement. Notre table ronde était intitulée « Les changements géopolitiques mondiaux et leurs conséquences ». Avant le panel, les participants ont été invités à voter sur ce qui les préoccupait le plus quant à l’avenir de leur entreprise. Le premier était l’inflation et les taux d’intérêt. Le deuxième était la géopolitique. Cela laissait présager un débat très animé.

Quand une hagiographe de l’UE pète les plombs

J’étais loin de me douter – et l’auditoire aussi – que le débat allait devenir très animé. Le premier exposé a été présenté par la directrice d’un « Centre de politique européenne » à Copenhague. Elle se présente comme un professeur de sciences politiques et est conseillère du jardinier en chef de l’UE, Borrell.

J’ai adopté une attitude de chat de Cheshire après le tsunami de clichés sur les « valeurs européennes » et les méchants Russes, ainsi que sur le fait qu’elle était « effrayée » par l’avenir de l’Europe. Un soulagement au moins immédiat a été apporté par l’impeccable diplomate Lanxin Xiang, un personnage adorable, toujours avec un sourire joyeux sur le visage, et l’un des rares experts de premier plan sur la Chine qui sait réellement de quoi il parle, dans un anglais fluide.

Lanxin Xiang est, entre autres, professeur émérite à l’Institut universitaire de hautes études internationales et du développement à Genève, directeur de l’Institut de politique de sécurité à l’Institut national chinois pour les échanges internationaux SCO et directeur exécutif de la Fondation de Washington pour les études européennes. Voici un article que j’ai écrit sur lui et son travail, publié en octobre 2020.

Le professeur Xiang a présenté un exposé magistral sur l’obsession américaine de fabriquer un « problème taïwanais » et sur la manière dont l’Europe, déjà accablée par la guerre par procuration des États-Unis contre la Russie, doit être très prudente lorsqu’il s’agit de faire la leçon à la Chine.

Lorsque mon tour est venu, j’ai attaqué à la jugulaire, rejetant toutes les platitudes des communiqués de presse de l’UE comme des absurdités absolues, et soulignant que l’Europe est déjà dévorée vivante par les proverbiaux « intérêts américains ». Aussi brièvement que possible, j’ai expliqué tout le contexte géopolitique de la guerre en Ukraine.

Tout cela a été présenté à des hommes d’affaires de haut niveau qui consomment The Economist, le Financial Times et Bloomberg comme principales sources d’information. Leur réaction en dirait long.

Comme on pouvait s’y attendre, la bureaucrate payée par l’UE a complètement paniqué et, hurlant d’indignation, a suivi le scénario préétabli, menaçant d’abandonner la scène et m’accusant d’être « payé par le Kremlin ». Je lui ai demandé, de but en blanc, de « me contredire, avec des faits ». Aucun fait n’a été fourni. Juste de la peur et de l’ahurissement, mêlés à une certaine culture de l’annulation.

Le modérateur très expérimenté, Struan Robertson, de la Bank of America Merrill Lynch, a eu le grand mérite de maintenir le calme, de donner plus de temps à Lanxin Xiang pour expliquer la mentalité chinoise et d’ouvrir la voie à une série de très bonnes questions.

En fin de compte, le public a adoré. Beaucoup sont venus me remercier personnellement pour les informations auxquelles ils n’auront jamais accès dans El Pais, Le Monde ou The Economist. Une minorité dans la salle était tout simplement abasourdie – mais notre débat a dû au moins les faire réfléchir à beaucoup d’idées préconçues.

C’est tout le mérite des principaux organisateurs, Jose Maria Pons et la responsable du programme Cristina Garcia-Peri, d’avoir organisé un tel débat dans la fabuleuse Ibiza, en Espagne, territoire de prédilection de l’OTAN. Dans la situation actuelle, cela serait absolument impossible en France ou en Allemagne, sans parler de la Scandinavie ou de ces Baltes déments.

Il n’y a aucun moyen de contrecarrer les récits fabriqués par les valets et les bureaucrates payés par l’UE, si ce n’est en les ridiculisant – en face. Ils deviennent livides et parviennent à peine à bégayer lorsque leurs mensonges sont dévoilés. Par exemple, l’une des questions posées par un homme d’affaires allemand de premier plan a énuméré une litanie de faits sombres concernant la « démocratie » ukrainienne, qui sont absolument oubliés par l’eurocratie.

Le G-moins-que-zéro s’affole

Ce qui s’est passé à Ibiza concorde avec ce qui s’est passé à Hiroshima, bombardée par les États-Unis – les hégémons ne s’excusent pas – et dans l’hôtel verrouillé de Lisbonne.

Les « dirigeants » du G7 étant embourbés dans un marécage poisseux de superficialité intellectuelle, il était prévisible que le seul ordre du jour au Japon colonisé était de renforcer les sanctions contre la Russie – imposées à des pays tiers et à des entreprises des secteurs énergétique et militaro-industriel -, de fournir davantage d’armes au trou noir ukrainien et d’imposer à la Chine une nouvelle obsession ridicule et contre-productive, celle de « l’endiguement » en raison d’une prétendue « coercition économique. »

D’ailleurs, lors des séances de photos, ce n’est pas un G7 en perte de vitesse qui apparaît, mais un G9 belliciste, artificiellement augmenté par ce couple pathétique d’eurocrates non élus, Charles Michel et Pustula von der Lugen.

En ce qui concerne la véritable majorité mondiale – ou le Sud mondial -, cela ressemble davantage à un G moins que zéro. Plus les guerres de sanctions illégales et insensées sont « étendues », plus la majorité absolue du Sud mondial s’éloigne de l’Occident collectif, diplomatiquement, géopolitiquement et géoéconomiquement.

C’est pourquoi l’ordre du jour principal du Bilderberg à l’hôtel détourné de Lisbonne était de réorganiser la coordination OTAN/Atlantisme dans une guerre – hybride et autre – contre la force motrice des BRICS, les RIC (Russie, Inde, Chine).

Il y avait d’autres sujets au menu – de l’IA à la crise bancaire aiguë, de la « transition énergétique » aux « défis fiscaux », sans oublier le proverbial « leadership américain. »

Mais lorsque vous réunissez dans la même pièce des gens comme Stoltenberg de l’OTAN, le directeur des renseignements américains Avril Haines, le directeur principal de la planification stratégique au Conseil de sécurité nationale Thomas Wright, le président de Goldman Sachs John Waldron, le jardinier en chef Borrell (dont le larbin était à Ibiza), le vice-président de Brookfield Asset Management, Mark Carney (l’un de leurs cadres également à Ibiza), le commandant suprême des forces alliées en Europe, Christopher Cavoli, et la vice-Première ministre canadienne Chrystia Freeland, parmi d’autres valets atlantistes, le scénario s’impose de lui-même :

C’est la guerre contre le monde multipolaire. Au moins, nous pourrons danser à Ibiza.

Pepe Escobar

Traduction Réseau International