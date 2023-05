La ville de Bakhmut est tombée - Artyomovsk a été libérée (MoA)

Bakhmut est tombée - Artyomovsk a été libérée

Article originel : Bakhmut Has Fallen - Artyomovsk Has Been Liberated

Moon of Alabama, 20.05.23

---

Note de SLT :

lire aussi : Le Monde 20.05.23 L’Ukraine assure avoir toujours le contrôle de certaines zones à Bakhmout, où la situation est « critique »

---

La plus grande bataille du 21e siècle s'est achevée aujourd'hui.

Bakhmut est tombé. Artyomovsk (nom russe/soviétique de la ville) a été libérée. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le chef titulaire des forces Wagner, Evgeny Prigozhin, dans une vidéo publiée sur Telegram.

Je ne comprends pas pourquoi les dirigeants ukrainiens ont décidé de s'accrocher à la ville, alors que la situation y était déjà défavorable depuis des mois. La bataille a été décidée par la supériorité numérique des tirs d'artillerie russes et l'Ukraine n'a jamais eu la moindre chance d'y parvenir.

Les pertes ukrainiennes se sont élevées à 300 à 500 hommes par jour au cours des cinq derniers mois. Cela représente un total de 60 000 victimes. Il y a dix jours, des unités ukrainiennes, dont la brigade fasciste Azov, ont bombardé les flancs russes au nord et au sud de Bakhmut pour permettre aux troupes ukrainiennes présentes dans la ville de fuir vers l'ouest. Cette seule attaque, d'une profondeur d'un ou deux kilomètres, leur a coûté plus de 1 600 hommes et plus de 50 véhicules blindés.

Du côté russe, les combats dans la ville ont été menés en grande partie par les troupes de Wagner. Mais elles n'ont jamais été en mesure d'agir seules. Les services de renseignement militaire, l'artillerie et la logistique russes ont tous joué un rôle important dans les combats.

La ville a été détruite, mais elle continuera d'exister, car elle constitue une importante plaque tournante logistique, traversée par plusieurs liaisons ferroviaires et routières.

Mariupol, qui est tombée/a été libérée il y a un an, est déjà en cours de reconstruction. Dans un mois ou deux, lorsque la ligne de front se sera éloignée d'Artyomovsk, la reconstruction commencera là aussi.

Pour l'instant, la ligne de front en Ukraine semble avoir été relativement abandonnée.

Je ne sais pas exactement quand et où un nouveau mouvement opérationnel commencera.