Dans une étude, la myocardite n'a pas disparu dans 80 % des cas 6 mois après la vaccination (TrialSite News)

La myocardite n'a pas disparu dans 80 % des cas 6 mois après la vaccination Article originel : Myocarditis Not Recovered in 80% at 6 Months after Vaccination TrialSite News, 10.05.23

Tous les cabinets de cardiologie des Etats-Unis devraient reconnaître la myocardite induite par le vaccin COVID-19 chez les jeunes. 90 % d'entre eux sont de sexe masculin et présentent des douleurs thoraciques, une intolérance à l'effort, des arythmies et un arrêt cardiaque après l'injection de vaccins à ARNm. Lorsque je vois ces patients, la question la plus fréquente est : "Quand est-ce que c'est fini ?". Bien que l'ECG et les analyses sanguines tendent à se normaliser rapidement, je crains que l'inflammation se poursuive en raison de la production continue de la protéine Spike codée par les vaccins ARNm de longue durée de Pfizer ou de Moderna. Si les analyses sanguines peuvent donner des indications sur l'inflammation, les cardiologues utilisent également l'imagerie par résonance magnétique cardiaque (IRM) pour visualiser l'inflammation, établir le diagnostic et formuler un pronostic. On pourrait espérer que les jeunes adolescents résolvent leurs problèmes d'IRM et poursuivent leur vie. Un rapport récent qui prouve le contraire a attiré mon attention.



Barmada et al. ont étudié une cohorte clinique composée de 23 patients hospitalisés pour une myocardite et/ou une péricardite associée à un vaccin. La cohorte était majoritairement masculine (87 %), avec un âge moyen de 16,9 ± 2,2 ans (allant de 13 à 21 ans). Les patients avaient des antécédents médicaux généralement non contributifs et étaient généralement en bonne santé avant la vaccination. Les symptômes sont apparus chez la plupart des patients entre 1 et 4 jours après la deuxième dose du vaccin à ARNm BNT162b2. Six patients ont d'abord présenté des symptômes après un délai de >7 jours après la vaccination ou ont été accidentellement positifs au SRAS-CoV-2 par réaction en chaîne de la polymérase (PCR) lors de leur admission à l'hôpital. Ces six patients ont donc été exclus des analyses ultérieures, bien qu'ils reflètent potentiellement l'étendue des présentations cliniques de la myopéricardite associée à la vaccination. La cohorte restante de 17 patients ne présentait aucun signe d'infection antérieure récente par le SRAS-CoV-2, avec des anticorps dirigés contre la protéine de la pointe (S) mais pas contre la protéine de la nucléocapside (N) et une PCR quantitative en transcription inverse sur écouvillon nasopharyngé négative lors de l'admission à l'hôpital...

Lire la suite