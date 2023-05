Déjouer la reconnaissance faciale (SolutionsWatch)

Nous connaissons tous le danger d'une société future dans laquelle nous serions tous suivis en temps réel, partout où nous allons, par nos téléphones ou nos appareils... mais en fait, c'est pire que cela !

Vous êtes déjà suivi partout où vous allez, tous les jours, et peu importe que vous laissiez votre téléphone à la maison, du moment que vous apportez votre visage. Dans le dernier numéro de #SolutionsWatch, James Corbett explore quelques-unes des options envisageables pour éviter la dystopie de la reconnaissance faciale.



