Des experts demandent une enquête sur la "catastrophe" de la surmortalité post-Covid (Express.co.uk)

Des experts demandent une enquête sur la "catastrophe" de la surmortalité post-Covid

Article originel : Experts call for investigation over ‘catastrophe’ of post-Covid excess deaths

Par Lucy Johnston - Rédactrice santé du Sunday Express

Express.co.uk 22.05.23







EXCLUSIF : Il y a eu 67 724 décès supplémentaires en Angleterre et au Pays de Galles entre le 30 avril 2022 et le 28 avril 2023. C'est 12,8 % de plus que la moyenne quinquennale avant la pandémie.