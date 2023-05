Des experts en sécurité nationale aux Etats-Unis déclarent "La guerre en Ukraine est un "désastre total" (ICH)

Experts en sécurité nationale : La guerre en Ukraine est un "désastre total". Article originel : National security experts: War in Ukraine is an ‘unmitigated disaster’ Par Blaise Malley ICH, 20.05.23

Les signataires affirment que le conflit sera "notre perte" si nous ne nous "consacrons pas à la recherche d'un règlement diplomatique qui mette fin aux massacres".



Une lettre ouverte appelant à une fin diplomatique rapide de la guerre en Ukraine a été publiée mardi dans le New York Times. Les 14 signataires de la lettre sont principalement d'anciens officiers de l'armée étatsunienne et d'autres responsables de la sécurité nationale, dont Jack Matlock, ancien ambassadeur de Washington en Union soviétique, Ann Wright, colonel de l'armée étatsunienne à la retraite et ancienne diplomate, Matthew Hoh, ancien officier du corps des Marines et fonctionnaire du département d'État, et le colonel à la retraite Lawrence Wilkerson, qui a été le premier ministre de l'Ukraine à être nommé à la tête de l'armée étatsunienne. Lawrence Wilkerson, qui a été chef de cabinet du secrétaire d'État Colin Powell.

Nombre d'entre eux sont des critiques de longue date de la politique étrangère des États-Unis et des politiques de guerre menées après le 11 septembre.

La lettre qualifie la guerre de "désastre absolu" et prévient que "la dévastation future pourrait être exponentiellement plus importante alors que les puissances nucléaires se rapprochent de plus en plus d'une guerre ouverte".

Tout en condamnant "l'invasion et l'occupation criminelles" de Vladimir Poutine, la lettre, qui rappelle les invasions successives de la Russie par des adversaires étrangers, encourage les lecteurs à comprendre la guerre "à travers les yeux de la Russie".



"En diplomatie, il faut essayer de voir avec une empathie stratégique, en cherchant à comprendre ses adversaires", peut-on lire dans la lettre. "Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse.

"Depuis 2007, la Russie a averti à plusieurs reprises que les forces armées de l'OTAN aux frontières de la Russie étaient intolérables - tout comme les forces russes au Mexique ou au Canada seraient intolérables pour les États-Unis aujourd'hui, ou comme les missiles soviétiques à Cuba l'étaient en 1962", peut-on lire dans la lettre. "La Russie a en outre qualifié de particulièrement provocatrice l'expansion de l'OTAN en Ukraine.

La missive, qui figure en page 5 de l'édition imprimée du Times, retrace l'histoire des avertissements lancés par les principaux responsables de la sécurité nationale des États-Unis, des hommes politiques et d'autres personnes sur les dangers de l'expansion de l'OTAN à la fin des années 1990, puis en 2008, lorsque William Burns, alors ambassadeur des États-Unis en Russie et actuel directeur de la CIA, a mis en garde la secrétaire d'État Condoleezza Rice contre la tentation de pousser l'Ukraine à adhérer à l'OTAN...

