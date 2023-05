Des robots financés par Bill Gates font la promotion des vaccins COVID (Substack)

Qui sont ces parties prenantes ? Le mot "durabilité" m'a mis la puce à l'oreille, alors j'ai cherché les suspects habituels. La Fondation Bill et Melinda Gates est à l'origine de cette idée et a dépensé 6 183 326 dollars pour de tels "chatbots hybrides de conseil en matière de vaccins" :

En utilisant le cadre RE-AIM, l'évaluation du processus a indiqué une forte acceptation et un soutien à la mise en œuvre des chatbots pour les vaccins de la part des parties prenantes, avec des niveaux élevés de durabilité et d'évolutivité.

Ces personnes sont-elles réelles ? Qui sait ? C'est possible. Il est difficile d'enquêter sur des cas précis. Quoi qu'il en soit, j'ai souvent eu l'impression que les activités des promoteurs de vaccins n'étaient pas entièrement organiques et que certaines ressemblaient à des opérations automatisées.

Les chatbots d'IA ont été rigoureusement évalués - et se sont révélés inefficaces !

L'étude de Nature que j'ai évoquée visait à évaluer l'efficacité de ces chatbots. Les résultats sont mitigés ! Ces systèmes d'IA n'étaient pas efficaces lorsqu'ils s'adressaient à des personnes instruites et réduisaient souvent les intentions de vaccination, comme l'explique l'article de Nature :

Les chatbots se sont avérés nettement plus efficaces pour améliorer la confiance et l'acceptation des vaccins chez les personnes appartenant à des minorités (c'est-à-dire non thaïlandaises en Thaïlande et non chinoises à Hong Kong et à Singapour) et chez les personnes ayant un faible niveau d'éducation (c'est-à-dire un niveau inférieur à celui de l'enseignement supérieur).



Le fait de parler à ces chatbots détournait les personnes instruites des vaccins :

De même, dans le groupe senior de Hong Kong, les personnes interrogées ayant un niveau d'éducation universitaire ou supérieur ont montré une probabilité plus faible d'avoir une meilleure perception de l'importance des vaccins [OR = 0,31 (0,18-0,55)], de la sécurité [OR = 0,18 (0,11-0,29)] et de l'efficacité [OR = 0,41 (0,26-0,67)] (Fig. 5 et tableau supplémentaire 10).



Ils n'ont pas non plus joué en défaveur des sceptiques à l'égard des vaccins :

Les personnes interrogées ayant des perceptions de risque plus élevées étaient moins susceptibles d'améliorer leur confiance et leur acceptation du vaccin que celles ayant des perceptions de risque plus faibles (figures 2 à 6 et tableaux supplémentaires 9 à 11), ce qui signifie que les risques perçus pouvaient être la raison de leur hésitation, mais que l'utilisation du chatbot n'était pas suffisante pour faire basculer leurs opinions ou réduire leurs préoccupations à l'égard du vaccin.