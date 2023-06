Didier Raoult : polémique autour d'une étude clinique portant sur l'hydroxychloroquine

Didier Raoult : révélations sur une déviance scientifique

Par Hervé Morin et Gilles Rof

Le Monde, 28.05.23



Si Didier Raoult a dû passer la main, en septembre 2022, à la direction de l’institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection, le médecin et microbiologiste n’en reste pas moins actif sur le front des publications scientifiques. En témoigne un manuscrit, non relu par les pairs – c’est-à-dire encore non validé pour publication dans une revue scientifique – mis en ligne le 4 avril. Portant sur 30 423 patients atteints de Covid-19 pris en charge dans son institut entre le 2 mars 2020 et le 31 décembre 2021, ce « preprint » décrit l’efficacité en termes de baisse de la mortalité du traitement combinant hydroxychloroquine (HCQ) et azithromycine (AZ), le fameux « protocole Raoult »...

