Elon Musk a raison : Bellingcat est une opération psychologique de l'Occident (The GrayZone)

Elon Musk a raison : Bellingcat est une opération psychologique de l'Occident Article originel : Elon Musk is right: Bellingcat is a Western ‘psy-op’ Par Aaron Matté The Gray Zone, 19.05.23

La NED dissimule le financement de Bellingcat, au point qu'une recherche dans sa base de données ne donne aucun résultat. Pendant plusieurs années, Bellingcat a également refusé de préciser son financement par la NED, avant de finalement admettre que l'organisation gouvernementale étatsunienne était son plus grand donateur "à but non lucratif" : plus de 112 000 euros en 2020 et 212 000 euros en 2021. (Selon Declassified UK, Bellingcat a potentiellement reçu davantage de fonds de la NED par d'autres voies).

Depuis 2017, les principaux donateurs financiers de Bellingcat comprennent la National Endowment for Democracy (NED), une organisation gouvernementale étatsunienne fondée par le chef de la CIA de Ronald Reagan, Bill Casey. Depuis sa création, la NED a servi de paravent aux opérations des services de renseignement étatsuniens, notamment la déstabilisation et le changement de régime dans des États ciblés. "Une grande partie de ce que nous faisons aujourd'hui a été fait secrètement il y a vingt-cinq ans par la CIA", a déclaré le premier directeur de la NED, Allen Weinstein, au Washington Post en 1991 . Parmi les membres du conseil d'administration de la NED figurent des bureaucrates néoconservateurs chevronnés, Elliott Abrams et Victoria Nuland.

Si les preuves disponibles confirment les conclusions de Bellingcat concernant le tireur d'Allen, Musk a raison au sujet du groupe dans son ensemble. Avec une uniformité totale, les médias qui encouragent Bellingcat omettent que le groupe est financé par les États de l'OTAN et leurs sous-traitants. Et tout comme Musk l'a suggéré, Bellingcat a régulièrement promu une propagande qui fait avancer les objectifs de politique étrangère de ses bailleurs de fonds.

Bellingcat reçoit davantage d'argent d'autres gouvernements occidentaux et d'autres entités, notamment la Dutch Postcode Lottery. Bellingcat est l'un des partenaires fondateurs de l'Open Information Partnership (OIP), financé par le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) du gouvernement britannique. Un autre partenaire de l'OIP, Zinc Network, financé par les gouvernements britannique et américain, a donné à Bellingcat au moins 160 000 euros.

Bellingcat reçoit également des dons d'entreprises qui profitent des opérations de changement de régime soutenues par l'OTAN. Il s'agit notamment de l'entreprise Adam Smith International (ASI), qui profite de l'aide étrangère et qui a fait l'objet d'un scandale, et qui est l'un des plus grands bénéficiaires de contrats du gouvernement britannique à l'étranger. En 2017, une agence gouvernementale britannique a suspendu tous les contrats futurs avec l'entreprise en raison de ce qu'elle a qualifié de conduite "inappropriée" et de "grave manque de jugement", y compris la fabrication de témoignages élogieux sur ses services d'aide. Comme l'a rapporté The Grayzone : ASI et un autre donateur privé de Bellingcat, Chemonics, ont reçu des contrats occidentaux pour aider et encourager les insurgés sectaires dans la guerre de changement de régime contre la Syrie.

Un certain nombre d'employés et de collaborateurs de Bellingcat ont des antécédents dans le domaine du renseignement et de l'armée de l'OTAN, y compris l'armée britannique, le GCHQ, le Royal United Services Institute, le Foreign and Commonwealth Office du Royaume-Uni et le Pentagone.



Le fondateur de Bellingcat, Eliot Higgins, a passé plusieurs années en tant qu'associé principal non résident au Conseil atlantique, le groupe de réflexion financé par l'industrie de l'armement et le gouvernement qui sert d'organe de lobbying de facto de l'OTAN à Washington. Pendant son mandat, Higgins a encouragé le gouvernement étatsunien à faire un meilleur usage des données de source ouverte, ce qui s'est avéré être la spécialité déclarée de Bellingcat. Parmi les collaborateurs de M. Higgins au Conseil atlantique figuraient John E. Herbst, ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine, Frederic Hof, ancien envoyé spécial des États-Unis en Syrie, qui s'est fait l'avocat d'un changement de régime dans ce pays, et Ben Nimmo, ancien attaché de presse de l'OTAN, qui occupe aujourd'hui le poste de "Global Lead for Threat Intelligence" (responsable mondial du renseignement sur les menaces) chez Meta, la société mère de Facebook.

Tout en s'associant à un réseau de sources étatiques de l'OTAN et en recevant leur financement somptueux, les propres partenaires étatiques de Bellingcat ont émis en privé des doutes quant à la crédibilité du groupe. Une évaluation qui a fait l'objet d'une fuite et qui a été produite par Zinc Network pour le ministère britannique des affaires étrangères a conclu que : "Bellingcat était quelque peu discrédité, à la fois parce qu'il diffusait lui-même de la désinformation et parce qu'il était prêt à produire des rapports pour quiconque était prêt à payer.

Lorsque j'ai partagé l'évaluation de Zinc Network sur Twitter cette semaine, Higgins a répondu en blâmant la Russie de manière caractéristique...

