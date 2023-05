EXCLUSIF : Les États-Unis et la Syrie mènent des discussions secrètes à Oman Article originel : EXCLUSIVE: US and Syria holding secret talks in Oman The Craddle, 16.05.23

Au cours des pourparlers de Mascate, la source a souligné que "l'envoyé étatsunien a confirmé à plusieurs reprises qu'il disposait d'informations selon lesquelles Austin Tice était en vie et se trouvait dans un centre de détention de l'armée syrienne". Cependant, la délégation syrienne a insisté sur le fait qu'elle n'avait aucune information sur Tice, et Damas a exprimé sa volonté de faire tous les efforts possibles pour révéler son sort".

Le diplomate, qui a révélé l'information sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que "les pourparlers ont eu lieu dans la capitale omanaise, Mascate, "la ville des négociations secrètes" entre Washington et plusieurs nations d'Asie occidentale". Il a également précisé que "des personnalités des services de sécurité des deux pays et des représentants des ministères des affaires étrangères ont participé aux réunions".

Un haut fonctionnaire diplomatique de la Ligue arabe a révélé en exclusivité à The Cradle que des négociations secrètes et directes sont actuellement en cours entre les gouvernements étatsunien et syrien.

"Les efforts [étatsuniens] pour faciliter le départ de M. Assad et le remplacer par un gouvernement inclusif et démocratique n'ont abouti à rien, laissant les responsables étatsuniens sur la touche", a déploré le New York Times (NYT).

Au cours de l'année écoulée, les États-Unis se sont vus de plus en plus marginalisés en Asie occidentale en raison de décennies d'interventions militaires et de coercition économique. D'anciens alliés comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont pris les devants en nouant des liens commerciaux et sécuritaires étroits avec la Russie, la Chine et l'Iran.

La Chine, en particulier, a comblé le vide laissé par les États-Unis en négociant une détente historique entre Téhéran et Riyad, ce qui a ouvert la voie aux pourparlers de paix en cours au Yémen et mis fin à l'isolement régional de la Syrie.

La Russie a également fait jouer ses muscles diplomatiques pour résoudre la crise syrienne en accueillant plusieurs réunions de haut niveau impliquant des responsables syriens et turcs qui cherchent à mettre fin à l'occupation du nord de la Syrie par Ankara.