Exclusif. Une vaste étude de la Cleveland Clinic révèle que plus le nombre de doses de vaccin ARNm reçues est élevé, plus le risque d'infection par la COVID-19 est important (TrialSite News)

Une vaste étude de la Cleveland Clinic révèle un nombre plus élevé de doses de vaccin associé à un risque accru d'infection par le SRAS-CoV-2. Article originel : Bombshell Revisit—Large Cleveland Clinic Study Reveals Higher # of Vax Doses, Greater Risk for SARS-CoV-2 Infection TrialSite News, 24.05.23

Une étude de la Cleveland Clinic présentée au monde entier à la fin de l'année 2022 a reçu peu d'attention, alors que ses résultats étaient pour le moins choquants. Il est important de noter que les résultats de l'étude ont été téléchargés sur le serveur preprint, ce qui signifie qu'ils n'ont jamais été examinés par des pairs, ce qui explique en partie le manque d'attention. Dirigée par le médecin spécialiste des maladies infectieuses Nabin Shrestha et ses collègues médecins-scientifiques du prestigieux système de santé intégré de Cleveland (Ohio), l'équipe a étudié l'incidence cumulée de la COVID-19 au cours des semaines qui ont suivi l'administration du vaccin bivalent COVID-19 aux employés de la Cleveland Clinic. Comme le rapporte TrialSite, cette version du produit conçue pour cibler à la fois la souche Wuhan (index) et Omicron BA.4/BA.5 est désormais le seul vaccin COVID-19 disponible, malgré le fait que les variants dominants ont changé en raison de mutations et de l'évolution. En étudiant l'incidence de la COVID-19 après la vaccination, les auteurs de l'étude ont cherché à mieux comprendre le pouvoir protecteur du produit bivalent BA.4/BA.5 chez 51 011 employés de santé de la Cleveland Clinic, en effectuant une analyse covariante dépendante du temps, ajustée en fonction de la phase pandémique au cours de laquelle le dernier épisode de la COVID-19 s'est produit, ainsi que du nombre de doses de vaccin reçues. Ils rapportent que le vaccin bivalent COVID-19 utilisé comme rappel a été modestement efficace (30 %) pour prévenir l'infection pendant la période où les souches de SRAS-CoV-2 ciblées étaient prédominantes dans la circulation. Mais la découverte la plus surprenante, confirmée par d'autres études, est que plus le nombre de doses de vaccin ARNm reçues est élevé, plus le risque d'infection par la COVID-19 est important.

Il n'est pas étonnant que les médias aient ignoré les résultats de cette étude, compte tenu de la déclaration de l'auteur : "L'association d'un risque accru de COVID-19 avec un plus grand nombre de doses de vaccin antérieures dans notre étude était inattendue. Bien que les auteurs tentent d'apporter des explications, celles-ci sont spéculatives. Ils ne peuvent pas être certains de la raison de ce résultat. Bien sûr, en toute équité, les vaccins ARNm ont, au moins par poussées, réduit les cas graves de COVID-19 symptomatique, mais un produit associé à un risque accru d'infection n'est pas considéré comme un produit de haute qualité...

