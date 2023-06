Frappes de drones à Moscou - Frappes de missiles en Ukraine (MoA)

Frappes de drones à Moscou - Frappes de missiles en Ukraine

Article originel : Drones Strikes In Moscow - Missile Strikes In Ukraine

Moon of Alabama, 31.05.23



Aujourd'hui, le gouvernement russe a révélé quelques chiffres et informations sur son "opération militaire spéciale". Le rapport du ministère de la Défense commence ainsi (traduction automatique) : Au cours de la journée, les forces armées de la Fédération de Russie ont effectué des frappes groupées à l'aide d'armes de longue portée et de haute précision lancées par avion sur des points de décision centraux où, sous la direction de spécialistes d'agences de renseignement occidentales, des actes terroristes ont été planifiés sur le territoire russe. Tous les objets assignés sont touchés.

Les "points de décision centraux" sont les ministères et les principaux quartiers généraux. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas été visés. Plus d'informations à ce sujet ci-dessous. Le ministre de la défense, M. Shoigu, a tenu une conférence téléphonique avec le commandement militaire : "Les forces russes continuent d'infliger à l'ennemi un impact de feu efficace. Rien que ce mois-ci, elles ont perdu plus de 16 000 soldats, 16 avions, 5 hélicoptères, 466 drones, plus de 400 chars et autres véhicules blindés de combat, ainsi que 238 pièces d'artillerie de campagne et mortiers", a déclaré M. Shoigu lors d'une conférence téléphonique. Il a ajouté que 196 roquettes HIMARS, 16 roquettes HARM et 29 missiles de croisière à longue portée Storm Shadow avaient été interceptés et détruits au cours de la période considérée.

À l'exception des Storm Shadow abattus, ces chiffres correspondent en grande partie à ceux du rapport quotidien de mon tableur. Mais je n'ai compté que 17 Storm Shadow tués au cours du mois dernier. Je ne sais pas d'où viennent les 29 de Shoigu. Shoigu a également parlé des cibles des récentes attaques de drones en Ukraine (traduction automatique) :

"Les livraisons d'équipements et d'armes à l'Ukraine augmentent. Nous surveillons les volumes et les itinéraires d'approvisionnement et, si nous les identifions, nous frappons. Ces derniers jours, d'importants entrepôts d'armes occidentales ont été détruits à Khmelnytsky, Ternopil et Nikolaev, et le système américain de missiles antiaériens Patriot a été touché à Kiev", a déclaré le ministre de la défense. "Le soutien militaire de l'Ukraine ne fait que retarder les hostilités, mais ne peut pas affecter l'issue de l'opération militaire spéciale", a déclaré le chef du département militaire. À propos des frappes de drones qui ont eu lieu aujourd'hui à Moscou, il a déclaré (traduction automatique) : "Ce matin, le régime de Kiev n'a pas respecté ses engagements : "Ce matin, le régime de Kiev a mené un acte terroriste dans la région de Moscou. Je précise qu'il s'agit d'une attaque contre des objets civils. Il s'agit de huit drones de type avion. Ils sont tous stupéfaits. À Moscou, trois drones ont été supprimés par la guerre électronique, ont perdu le contrôle et se sont écartés de leur cible. Cinq autres ont été abattus dans la région de Moscou par le système de missiles et de canons antiaériens Pantsir, a déclaré le ministre de la défense.



D'autres personnes avaient revendiqué jusqu'à 20 drones. Mais les dégâts sont limités et aucune victime n'a été signalée. C'est également aujourd'hui que Kiev a subi la troisième attaque importante de drones et de missiles en l'espace de 24 heures. Au total, 17 frappes ont été effectuées sur Kiev en mai 2023. Je ne crois pas que l'affirmation de l'Ukraine selon laquelle elle a abattu tous les missiles et les drones soit raisonnable. Il y aura beaucoup de dégâts dans des endroits dont Kiev ne veut pas parler. La défense aérienne de Kiev et d'ailleurs est épuisée et risque d'être bientôt à court de missiles. Cela augmentera certainement l'efficacité des frappes russes.

Le président Poutine semble confirmer que l'attaque d'aujourd'hui contre un "point central de décision" a touché le quartier général du renseignement militaire à Kiev : Mark Sleboda @MarkSleboda1 - 13:28 UTC - 30 mai 2023 Poutine confirme la récente frappe de missiles russes sur les services de renseignements militaires du régime de Kiev, sous la direction de Budanov, qui a revendiqué plusieurs assassinats et attentats terroristes récents contre des civils en Russie.

Budanov est un sale type. Dans une récente interview accordée à Yahoo, il a proféré des menaces qui ne s'inscrivent certainement pas dans le cadre d'une quelconque loi : L'implication est que le service de renseignement de Budanov, plus connu sous son acronyme ukrainien HUR, est à l'origine d'une série d'attaques audacieuses et meurtrières à l'intérieur du territoire russe - ou de ce que le Kremlin considère comme tel. Il s'agit notamment de l'assassinat en août, à l'aide d'une voiture piégée, de Daria Dugina, fille du célèbre théoricien d'extrême droite russe Alexandre Dugin, dans le centre de Moscou, et de l'attentat présumé au camion piégé qui, en octobre, a partiellement démantelé le pont de Kertch, seul lien direct entre la mer Noire et la Crimée occupée en Russie. Les services de renseignement étatsuniens ont attribué l'assassinat de Dugina au gouvernement ukrainien, mais pas spécifiquement au HUR. Interrogé sur cette allégation, M. Budanov a déclaré : "Ne continuez pas sur ce sujet. Tout ce que je dirai, c'est que nous avons tué des Russes et que nous continuerons à en tuer partout dans le monde jusqu'à la victoire complète de l'Ukraine."

Budanov devrait noter que le vieux conte guerrier a été mis à jour : "Vivre par l'épée, mourir par le missile".