Holocauste au Congo : pourquoi ce silence ? Plus de 10 millions de morts, des centaines de milliers de femmes violées (Vidéo)

Plus de 10 millions de morts, des centaines de milliers de femmes violées, la République démocratique du Congo (RDC) agonise dans un silence assourdissant !

Dans son ouvrage « Holocauste au Congo », l’historien Charles Onana démontre que l’on assiste, depuis 1994, à l’invasion masquée du Congo par des milices et des troupes de Paul Kagame, le chef de l’État rwandais soutenu au départ par l’administration Clinton et ensuite par la France de Nicolas Sarkozy et d’Emmanuel Macron. À partir de témoignages exclusifs et de documents officiels, l’auteur dévoile comment les États-Unis ont formé Paul Kagame pour servir leurs intérêts. Après 20 années de recherches, l’auteur alerte l’opinion sur l’extermination programmée des populations locales alors que plusieurs chefs d’États de la région et un ambassadeur européen ont déjà été assassinés.

Charles Onana explique surtout comment la mise à mort de la RDC est organisée dans le dessein de faire main basse sur des minerais indispensables à l’industrie mondiale de l’armement, de la téléphonie mobile et de la transition énergétique. Un entretien explosif !