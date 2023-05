Ils viennent vous chercher (Brownstone Institute)

Ils viennent vous chercher Article originel : They’re Coming To Take You Away Par Michael Leisher* Brownstone Institute, 9.05.23

Prenons l'exemple du groupe Zelikow. Son nouveau livre sur "les leçons tirées de la COVID-19" associe ouvertement la gestion d'un virus respiratoire par le gouvernement fédéral à un "temps de guerre", rationalisant ainsi la préemption du pouvoir exécutif sur le gouvernement démocratique. De plus, Zelikow et sa bande d'"experts" appellent explicitement à la consolidation du pouvoir entre les mains d'une "entreprise de sécurité sanitaire" non élue qui contrôlerait, entre autres, un "réseau de surveillance biomédicale systématique". Et au cas où vous ne devineriez pas à qui profitera cette surveillance, le groupe d'experts fait l'éloge du programme coercitif de médicaments expérimentaux qui nous a donné les "vaccins" COVID-19 - "une aubaine à 30 milliards de dollars", selon les rédacteurs du Washington Post - signalant d'un seul coup le mépris des experts pour le Code de Nuremberg et leur servilité à l'égard de Big Pharma.

Eh bien, si c'est le cas, c'est exactement le fait surprenant que j'essaie de porter à votre attention. Certes, vous n'avez peut-être pas entendu dire que les 34 "experts" de la COVID-19, dirigés par Philip Zelikow (que l'on a vu pour la dernière fois justifier la dissimulation d'informations sur les attentats du 11 septembre) et l'"ambassadrice" de l'antisémitisme Deborah Lipstadt - peut-être plus connue pour avoir qualifié un grand nombre de survivants juifs des nazis de négationnistes "mous" parce qu'ils s'opposaient au massacre de 1 462 civils de Gaza il y a neuf ans -, sont tous deux déterminés à démanteler la Déclaration des droits de l'homme. Mais si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas parce qu'ils ont été timides quant à leurs objectifs.

Supposons que je vous dise à l'avance que l'essai que vous lisez est destiné à vous surprendre. Et supposons que je suggère, en guise de démonstration, que deux personnes aussi peu liées que le chef du "COVID Crisis Group" et l'"Envoyé spécial de Joe Biden pour surveiller et combattre l'antisémitisme" - qui ont tous deux récemment proposé des recommandations pour améliorer la vie politique aux États-Unis - sont en fait déterminées à détricoter les libertés étatsuniennes.

Quant à Lipstadt, elle a lancé son attaque contre le premier amendement en redéfinissant l'"antisémitisme" de manière à inclure un éventail extraordinaire de discours politiques. La première étape de cette transformation consiste à confondre la critique du gouvernement israélien avec la antijuive. Mais sa deuxième étape est plus récente et, sans doute, encore plus inquiétante : elle assimile tout dénigrement des Juifs à la "théorie de la conspiration".

Soyons clairs : quelle que soit la noblesse du prétexte invoqué pour s'opposer à la haine des Juifs, il devrait être évident qu'une fois que l'on qualifie l'antisémitisme de "théorie du complot", on se trouve dans une situation de censure. Comme Lipstadt l'a elle-même expliqué à Jane Eisner de la Graduate School of Journalism de l'université de Columbia (dans une interview publiée dans le dernier AARP Magazine, mais non disponible en ligne), "[i]l s'agit d'une théorie de la conspiration, et non d'une théorie du complot" : "Il s'agit d'une théorie du complot selon laquelle les Juifs contrôlent les médias, les banques, le processus électoral, etc. Si vous croyez qu'il y a un groupe qui contrôle ces choses, alors vous dites essentiellement que vous ne croyez pas en la démocratie".

Et c'est là que le bât blesse. Après tout, une attaque ouverte contre la démocratie n'est pas un point de vue ; ce n'est même pas l'expression d'un sectarisme ordinaire. C'est une menace pour l'État. Et il s'ensuit, si l'on accepte la formulation de Lipstadt, que toute personne que le gouvernement peut qualifier d'"antisémite" peut désormais être punie de la même manière que l'administration Biden punit déjà les personnes qui ont protesté contre les résultats de l'élection présidentielle de novembre 2020. Notez également les paramètres sélectifs de l'infraction : imputer l'élection de Donald Trump aux Russes est un discours vraisemblablement "légitime" ; mais accuser un "groupe" de contrôler "le processus électoral" peut vous conduire en prison - c'est-à-dire lorsque le "groupe" n'est pas un ennemi officiel mais une minorité favorisée, et lorsque ce "processus" a abouti à des résultats approuvés par ceux qui détiennent le pouvoir.