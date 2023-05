Joe Biden prolonge unilatéralement l'"urgence nationale" visant la Syrie. Depuis 2004, les États-Unis considèrent officiellement la Syrie comme une "menace inhabituelle et extraordinaire" (The Cradle)

Le 8 mai, le président étatsunien Joe Biden a signé une nouvelle prolongation d'un an de l'"urgence nationale" déclarée à l'égard de la Syrie, un jour seulement après que la Ligue arabe a approuvé la réintégration de Damas au sein de l'organisation, malgré les objections de Washington.



Initialement signé en 2004 par l'ancien président George W. Bush, le décret 13338 classait la Syrie, un pays situé à près de 10 000 km de Washington, comme une "menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des États-Unis".

"Les États-Unis prendront en compte les changements dans les politiques et les actions du gouvernement syrien pour déterminer s'il convient de maintenir ou de mettre fin à cette urgence nationale à l'avenir", conclut la lettre de M. Biden.

Dimanche, des responsables de la Maison-Blanche ont confirmé que les sanctions écrasantes imposées par les États-Unis à la Syrie continueraient d'être appliquées malgré les pressions exercées par le monde arabe pour normaliser les relations avec ce pays déchiré par la guerre.

"Nous ne pensons pas que la Syrie mérite d'être réadmise au sein de la Ligue arabe à l'heure actuelle, et c'est un point que nous avons clairement établi avec tous nos partenaires", a déclaré Vedant Patel, porte-parole du département d'État U.S, le 7 mai.

Depuis 2011, la Syrie est le théâtre d'une guerre brutale soutenue par plusieurs membres de l'OTAN et des pays de la région comme le Qatar et l'Arabie saoudite. Cela inclut l'occupation continue de larges pans de son territoire par les États-Unis et la Turquie et le pillage de ses ressources naturelles et de l'aide humanitaire par des milices antigouvernementales.

Alors que la CIA était chargée d'armer et d'entraîner les groupes extrémistes en Syrie depuis la fin 2012, les troupes étatsuniennes sont officiellement entrées dans la mêlée lorsque Damas a demandé l'aide de la Russie pour repousser ISIS en 2015.

Au vu des progrès réalisés par les armées syrienne et russe contre ISIS et d'autres groupes armés, les États-Unis se sont associés aux Unités de protection du peuple kurde (YPG) pour créer les Forces démocratiques syriennes (FDS), entamant ainsi une course pour le contrôle des gouvernorats syriens de Deir Ezzor et d'Hasakah, riches en ressources.

Environ 900 soldats étatsuniens sont toujours présents en Syrie. Leur déploiement est illégal au regard du droit international, car le gouvernement de Damas ne l'a pas approuvé.

En outre, les anciens présidents étatsuniens Barack Obama et Donald Trump ont déployé les troupes sans l'approbation du Congrès, abusant de l'autorisation de recours à la force militaire (AUMF) adoptée en 2001 à la suite des attentats du 11 septembre.