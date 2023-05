Covid-19. L'administration Biden met fin à l'obligation de vaccination pour les fonctionnaires fédéraux et les voyageurs internationaux (CBS News)

L'administration Biden met fin à l'obligation de vaccination pour les fonctionnaires fédéraux et les voyageurs internationaux Article originel : Biden administration ending vaccine mandate for federal workers and international travelers Par Kathryn Watson CBS News, 1.05.23

L'administration Biden met fin à l'obligation de vaccination contre le virus de la COVID-19 pour les employés fédéraux, les sous-traitants fédéraux et les autres travailleurs financés par le gouvernement fédéral. Elle met également fin à l'obligation de vaccination pour les voyageurs internationaux en prévision de la saison estivale des voyages.



L'obligation de vaccination prendra fin le 11 mai, date à laquelle l'administration Biden déclarera officiellement la fin de l'urgence de santé publique. En avril, le Congrès a adopté et le président a signé la fin des urgences nationales et de santé publique liées à la pandémie, avec effet immédiat.

La Maison Blanche a indiqué que 98 % des employés fédéraux avaient reçu au moins une dose de vaccin ou bénéficiaient d'une exception en attente ou approuvée.

La fin de l'obligation de vaccination pour les voyageurs internationaux se rendant aux États-Unis et pour les travailleurs financés par le gouvernement fédéral est une preuve supplémentaire que l'administration estime que les États-Unis ont passé le cap le plus difficile de la pandémie.

"Si la vaccination reste l'un des outils les plus importants pour améliorer la santé et la sécurité des employés et promouvoir l'efficacité des lieux de travail, nous sommes désormais dans une phase différente de notre réponse, où ces mesures ne sont plus nécessaires", a déclaré la Maison-Blanche...