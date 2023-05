L'autorité australienne de réglementation des médicaments (TGA) annule l'interdiction de l'ivermectine à l'ère de la COVID-19 (TRialSite News)

La Therapeutic Goods Administration (TGA), l'agence australienne de réglementation des médicaments et des produits médicinaux connexes, a annoncé la levée des restrictions d'accès à l'ivermectine dans le cadre de l'urgence COVID-19 d'ici juin 2023.

TrialSite a relaté, au début de la pandémie, la montée en puissance de l'Australie jusqu'au moment où la TGA a émis de sévères contraintes sur l'ivermectine. L'inquiétude révélée publiquement concernait la sécurité des consommateurs qui utilisaient le médicament sans l'avis de médecins agréés, ainsi que les pénuries. Mais la TGA a empêché les médecins généralistes d'avoir accès au médicament, ce qui signifiait, bien sûr, qu'elle passait outre le consensus croissant de certains médecins éminents en Australie, comme le Dr Thomas Borody, qui a adopté le régime ivermectine/doxycycline/zinc utilisé par le Bangladesh et d'autres pays dès les premiers stades de la pandémie. En septembre 2021, la TGA a interdit l'utilisation de l'ivermectine par les médecins généralistes. L'agence de réglementation a pris une mesure similaire en 2020 pour l'hydroxychloroquine. Cependant, à partir du 1er juin 2023, les médecins généralistes prescrivant de l'ivermectine par voie orale pour des utilisations "non indiquées" ne seront plus limités aux spécialistes tels que les dermatologues, les gastro-entérologues et les spécialistes des maladies infectieuses...

