L'enquête israélienne qui montre qu'un vaccin contre la Covid a hospitalisé des centaines de fois plus de personnes qu'il n'est sûr - et comment cela a été minimisé (Medium)

Minimiser les effets secondaires des vaccins de rappel

Article originel : Downplaying the Booster Side Effects

Par Eyal Shahar

(Professeur émérite de santé publique (Université de l'Arizona) ; docteur en médecine (Université de Tel-Aviv, Israël) ; MPH, épidémiologie (Université du Minnesota))

Medium, 16.05.23

La minimisation. C'est une arme pratique contre tout ce qui menace le récit officiel de la Covid. Minimiser les voix sceptiques, minimiser les incertitudes, minimiser les données contradictoires.

J'ai récemment décrit un exemple typique de ce dernier cas au Danemark. En voici un autre, en provenance d'Israël, qui nous offre une double opportunité : premièrement, examiner le taux d'effets indésirables significatifs après la dose de rappel, tel qu'il est rapporté dans une enquête menée à l'initiative du gouvernement. Deuxièmement, observer le langage utilisé par les auteurs anonymes pour décrire les données. Publié il y a longtemps mais pas encore dans une revue médicale, le résumé était rédigé en hébreu et contenait 26 diapositives. J'ai essayé de proposer ci-dessous une traduction précise du texte. Le sujet de l'enquête est appelé "phénomènes rapportés", ce qui n'est pas une expression complète pour "effets secondaires rapportés", puisque, comme en anglais, un adjectif est généralement ajouté pour indiquer le lien présumé avec un médicament ou un vaccin. Les auteurs sont conscients de l'existence d'une sous-déclaration des effets secondaires, puisqu'ils déclarent "il semble qu'il y ait une sous-déclaration", bien qu'il ne soit pas clair comment ils déduisent cela des données rapportées. Les objectifs de l'enquête sont clairement définis (figure 1). En bref, il s'agissait d'un échantillon aléatoire de la base de données du ministère de la santé, excluant les personnes dont le numéro de téléphone n'était pas répertorié (ce qui est compréhensible) et celles qui avaient eu une Covid (pourquoi ?). Les participants ont été vaccinés 21 à 30 jours avant un entretien téléphonique structuré, réalisé 2 à 3 mois après la campagne de rappel.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Un peu plus de 2 000 personnes ont répondu à l'entretien, réparties également par sexe. Je ne sais pas pourquoi la taille de l'échantillon n'était pas beaucoup plus importante, disons 20 000, plus proche des essais de vaccins. Manque d'importance du sujet ? Manque de ressources dans un pays qui a servi de laboratoire à Pfizer ? La minimisation des taux défavorables comme étant imprécis (un petit échantillon) ?

L'échantillonnage a permis de constituer trois groupes d'âge de taille égale, ce qui signifie que la répartition par âge de l'échantillon ne correspond pas nécessairement à la répartition par âge de la population vaccinée. Bien que des taux spécifiques à l'âge aient parfois été présentés, un taux pondéré pour l'ensemble de la population ne l'a pas été. Deux à trois mois plus tard, un entretien de suivi a été mené avec 45 des 59 femmes qui ont signalé des changements dans leurs règles après le rappel. Nous reviendrons sur cette partie plus tard. Les résultats de l'enquête sont influencés non seulement par l'exactitude des déclarations, mais aussi par le taux de réponse, qui peut être défini de plusieurs façons. Selon une définition, il était d'environ 50 %. Pour estimer une fourchette pour le taux d'effets secondaires sélectionnés, je vais faire deux hypothèses opposées sur les non-participants, qui favorisent le vaccin. La première est extrême.

Aucun effet secondaire n'aurait été signalé par les non-participants, de sorte que toute fréquence observée devrait être divisée par 2. Vous pouvez également considérer cette "correction" comme la prise en compte d'événements coïncidents.



Les taux non observés chez les non-participants auraient été identiques, de sorte que toute fréquence observée est correcte.

J'exclus la possibilité que les non-participants aient signalé des effets secondaires à une fréquence plus élevée que les participants, toujours pour favoriser le vaccin (approche conservatrice). Un petit préambule avant de présenter les données : Les vaccins sont administrés à des personnes pour la plupart en bonne santé qui ne se présentent pas comme des patients en quête de soins. Par conséquent, les critères d'innocuité sont beaucoup plus stricts que ceux qui s'appliquent au traitement des patients malades. Dans les deux cas, le principe Primum non nocere (d'abord, ne pas nuire) doit être appliqué. Passons maintenant aux données. Tout d'abord, un vacciné aurait dû avoir de la chance d'échapper aux effets secondaires (figure 4), dont certains ont été classés par les voix officielles comme réactogènes. Parfois, il s'agissait d'un message promotionnel de santé publique pour les vaccins Covid : Cela signifie que le vaccin fonctionne ! Pour une raison ou une autre, cela n'a jamais été un message promotionnel pour le vaccin contre la grippe.

Figure 4

Dans près de 30 % de l'échantillon (589/2 049), soit environ 15 % selon l'hypothèse la plus prudente, l'effet secondaire était suffisamment grave pour avoir entraîné des difficultés dans les activités quotidiennes. Relisez la dernière phrase et imaginez que le coupable soit un nouveau vaccin antigrippal à base d'ARNm. Vous allez faire des courses ? Faites-vous vacciner ici gratuitement contre la grippe et vous aurez une bonne chance de passer quelques jours au lit ou en arrêt de travail ! Plus important encore, l'hospitalisation après la vaccination devrait être extrêmement rare, peut-être de l'ordre d'un seul chiffre par million. C'est ce qu'on appelait autrefois un vaccin sûr. Le taux dans cet échantillon était de 6/2 049 ou 150-300 pour 100 000 (ma fourchette prudente). Quelle est la qualité de cette estimation sur un petit échantillon ? Étant donné que l'hospitalisation fait suite à un événement indésirable grave, nous pouvons vérifier la concordance avec ce dernier. Une analyse solide de l'essai randomisé du vaccin Pfizer a estimé à 18 les effets indésirables graves pour 10 000 (180 pour 100 000) au-dessus du groupe placebo. D'une manière générale, la fourchette de 150 à 300 hospitalisations pour 100 000 est comparable.

Pour saisir l'ampleur de ces taux, il suffit de considérer 7 000 à 15 000 hospitalisations en Israël, 60 000 à 120 000 au Royaume-Uni et 200 000 à 400 000 aux États-Unis. Cela ne correspond pas aux normes d'un vaccin sûr, même avant de considérer les décès liés à la vaccination. Et il y a eu des décès, sauf si l'on suppose que tous les décès signalés dans chaque système de surveillance sont faux. En Israël, le taux de mortalité lié aux rappels a été estimé entre 8 et 17 pour 100 000, soit peut-être 200 à 400 décès. Comment les auteurs rapportent-ils les données relatives aux hospitalisations (figure 4 ci-dessus) ? "Quelques-uns (0,5 %, 6 au total) de ceux qui ont signalé un phénomène après la vaccination ont été hospitalisés à la suite de ce phénomène. On ne sait pas si la police rouge a été utilisée pour rassurer ou pour inquiéter. J'ai traduit le premier mot hébreu par "quelques" (neutre), mais il pourrait être plus proche de "quelques" (rassurant). Quoi qu'il en soit, la vérité est simple : si le vaccin était sûr, nous n'aurions dû observer aucune hospitalisation liée au vaccin sur un échantillon de 2 000 personnes. En observer six au lieu d'aucune, par le jeu du hasard, est une proposition fictive.

Les effets indésirables ont été répartis entre les effets locaux, au site d'injection, et les effets "généraux" (traduction exacte), dont certains devraient être qualifiés de "systémiques". Environ la moitié des personnes interrogées ont signalé au moins un effet secondaire général, les plus fréquents étant la faiblesse/fatigue (42 %), les maux de tête (26 %), les douleurs musculaires/articulaires (25 %) et la fièvre supérieure à 38,0 °C (15 %). Il convient de noter que 5 % des personnes interrogées ont fait état de douleurs thoraciques. Ces pourcentages sont significatifs, même s'ils sont divisés par 2. Les auteurs nous rassurent en nous disant qu'"une minorité (4,5 %, soit un total de 91) a déclaré avoir souffert d'au moins un phénomène neurologique à proximité de la vaccination" (figure 5). Qu'il ne s'agisse pas d'une majorité est une bonne nouvelle, mais cette minorité correspond à 2-5 vaccinés sur 100, selon mes hypothèses conservatrices. Dans près de la moitié des cas, l'effet secondaire était toujours présent à la date de l'entretien.

Figure 5

Il est impossible de comprendre l'état d'esprit des responsables de la santé publique qui considèrent que de telles fréquences sont acceptables pour la vaccination de masse de populations saines contre une maladie qui est à peu près aussi risquée que la grippe jusqu'à l'âge de 60 ans environ, et chez les personnes âgées en bonne santé. La coronaphobie ne les a peut-être pas épargnés non plus.

Trois diapositives présentent des données sur les modifications de la menstruation. Je me souviens encore de la façon dont cet effet secondaire inquiétant - indiquant une altération du statut hormonal et une dissémination systémique des nanoparticules lipidiques contenant de l'ARNm - a été minimisé au début. Les premières anecdotes, principalement rapportées sur les médias sociaux, ont envoyé un message clair : Les femmes enceintes ne devraient pas être vaccinées. Ce message a été ignoré. Manifestement, le risque pendant la grossesse a été bien compris par ceux qui ont rapidement lancé une recherche de réassurance post hoc, qui n'a aucun mérite. Rien ne peut assurer à un esprit logico-moral que l'interférence avec les hormones au cours d'une grossesse normale répond aux critères d'une conduite sûre et éthique. La fréquence des changements menstruels a été calculée à partir d'un échantillon de 615 femmes âgées de 18 à 53 ans (figure 6). Environ 10 % des femmes (5 à 10 % selon mon estimation prudente) ont signalé une anomalie. Près de 90 % d'entre elles ont déclaré avoir eu des règles régulières avant la vaccination, ce qui signifie que dans la plupart des cas, il n'y a pas eu d'erreur d'attribution. Chez la moitié des femmes, l'anomalie persistait au moment de l'entretien de suivi. Peut-être auront-elles un autre suivi pour nous indiquer la fréquence des anomalies prolongées ou permanentes après une troisième dose. Peut-être pas.

Il existe une perspective plus large et troublante de ces données. Nous pouvons être certains que le vaccin a atteint les ovaires et perturbé l'équilibre délicat des hormones féminines, car les conséquences cliniques ont été immédiates. Qu'en est-il des autres organes ? Il n'y a aucune raison de supposer que les nanoparticules lipidiques contenant de l'ARNm ont épargné tous les autres organes, et si c'est le cas, quelles pourraient être les conséquences à long terme ? On sait déjà qu'elles peuvent endommager les parois des vaisseaux sanguins. Enfin et surtout, un cas de myocardite a été signalé (figure 6, note de bas de page), qui pourrait être à l'origine de l'une de ces six hospitalisations. Tous les cas de myocardite ne sont pas diagnostiqués, nous ne pouvons donc pas exclure un ou plusieurs cas subcliniques dans l'échantillon. Si le vaccin était sûr, nous n'aurions dû observer aucun cas de myocardite dans un échantillon de 2 000 personnes. Quoi qu'il en soit, il s'agit désormais d'un effet secondaire largement accepté, minimisé par les allégations de myocardite liée au Covid. Cinq conclusions sont énumérées sur la dernière diapositive. Permettez-moi de terminer par une traduction de la dernière, souvent considérée comme le message à retenir : "Dans la majorité de ceux qui ont rapporté un phénomène quelconque, la présentation après la troisième dose n'était pas plus sévère par rapport aux vaccinations précédentes. J'ai envisagé plusieurs réponses à ce message rassurant, mais aucune n'est peut-être nécessaire.