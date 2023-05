L'ex-mannequin de Playboy Karen McDougal partage les détails intimes de sa "liaison de dix mois" avec Donald Trump, (Daily Mail)

EXCLUSIF : L'ex-mannequin de Playboy Karen McDougal partage les détails intimes de sa "liaison de dix mois" avec Donald Trump, affirmant qu'il lui a dit qu'il l'aimait et qu'ELLE y a mis fin - en passant à autre chose avec Bruce Willis - dans une interview explosive au Daily Mail.

Article originel : EXCLUSIVE: Ex Playboy model Karen McDougal shares intimate details of her 'ten-month affair' with Donald Trump, claiming he told her he loved her and SHE ended it - moving on with Bruce Willis - in explosive interview with Daily Mail

Daily Mail, 19.05.23

Karen McDougal, un ancien mannequin de Playboy qui affirme avoir eu une liaison de dix mois avec l'ancien président Donald Trump en 2006, a accordé une interview exclusive au Daily Mail.

J'étais amoureuse de lui. Il était amoureux de moi. Je le sais parce qu'il me l'a dit tout le temps", a-t-elle déclaré à propos de sa relation avec M. Trump.

Mme McDougal, âgée de 52 ans, affirme avoir mis fin à cette relation, qui se serait poursuivie alors que M. Trump était marié à Melania, qui venait de donner naissance à leur fils Barron...



