L'offensive israélienne à Gaza tue 21 Palestiniens et provoque des tirs de roquettes sur Tel-Aviv (MEE)

Au moins cinq enfants et cinq femmes figurent parmi les personnes tuées depuis le début de l'opération israélienne mardi.

L'offensive israélienne à Gaza tue 21 Palestiniens et provoque des tirs de roquettes sur Tel-Aviv Article originel : Israel's Gaza offensive kills 21 Palestinians, prompting rocket fire at Tel Aviv Middle East Eye, 10.05.23

Six Palestiniens, dont une fillette de 10 ans, ont été tués à Gaza au cours de la deuxième journée de bombardements israéliens. En retour, des groupes palestiniens ont tiré des dizaines de roquettes sur Israël, visant des villes aussi éloignées que Tel-Aviv.

À partir de mercredi midi, heure locale, des avions de combat israéliens ont lancé des frappes aériennes en plusieurs endroits de la bande de Gaza tout au long de la journée, notamment à Rafah, Khan Younis, Beit Lahia et dans d'autres zones.

Le ministère palestinien de la santé a déclaré qu'au moins cinq Palestiniens avaient été tués, ce qui porte à 21 le nombre de morts depuis le début de l'offensive israélienne mardi, dont cinq enfants. Au moins 64 autres personnes ont été blessées.

Le commandement conjoint palestinien, qui regroupe les factions armées de Gaza, dont le Hamas et le Jihad islamique, a lancé des roquettes en direction d'Israël, visant Tel Aviv, Sderot, Ashkelon et d'autres régions du centre et du sud d'Israël.

Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat en Israël...

