L'OMS pourrait obtenir le pouvoir d'imposer un confinement au Royaume-Uni (The Telegraph)

L'OMS pourrait obtenir le pouvoir d'imposer un confinement au Royaume-Uni Article originel : WHO could gain powers to impose lockdown on UK Par Tony Diver The Telegraph, 25.05.23 Lu sur Reseau international

Le plan exigerait des pays membres qu’ils «reconnaissent l’OMS comme l’autorité d’orientation et de coordination de la réponse internationale en matière de santé publique et qu’ils s’engagent à suivre les recommandations de l’OMS dans leur réponse internationale en matière de santé publique.»

À l’origine, il visait à améliorer les systèmes d’alerte, le partage des données et la production de vaccins afin de «favoriser une approche de l’ensemble du gouvernement et de l’ensemble de la société.»

Particulièrement inquiétant

Six députés conservateurs, menés par Esther McVey, ancienne ministre, ont écrit à M. Mitchell pour demander un vote de la Chambre des Communes sur le projet de traité et de règlement avant qu’ils ne soient signés.

Mme McVey a déclaré :

«Le traité de l’OMS sur les pandémies et le règlement sanitaire international suscitent, à juste titre, une inquiétude croissante.»

«Les plans représentent un changement important pour l’organisation, qui passe d’un organisme consultatif dirigé par ses membres, à une autorité sanitaire dotée de pouvoirs de contrainte.»

«C’est particulièrement inquiétant quand on sait que l’OMS n’a pas réussi à fournir des conseils cohérents, clairs et scientifiquement fondés pour gérer les épidémies internationales.»

La lettre a également été signée par les députés conservateurs Sir John Redwood, David Davis, Philip Davies, Sir Christopher Chope et Danny Kruger.

M. Kruger a déclaré :

«La coordination et la coopération en cas d’urgence sanitaire sont judicieuses, mais le fait de céder le contrôle des budgets de santé et la prise de décisions critiques en cas de pandémie à une organisation internationale non élue semble profondément contraire à la souveraineté nationale et à la responsabilité démocratique.»

Les militants ont également exprimé leur inquiétude quant au renforcement du rôle de l’OMS dans l’identification des informations erronées, après que ses experts ont rejeté la théorie de l’origine du Covid (fuite de laboratoire), avant d’admettre plus tard qu’elle «reste d’actualité».

Molly Kingsley, cofondatrice du groupe de campagne Us For Them, a déclaré :

«Nous devrions tous nous inquiéter de voir l’OMS devenir l’arbitre de la vérité en matière de pandémie, surtout si l’on considère ses piètres résultats pendant la pandémie, notamment lorsqu’elle a affirmé que le Covid était définitivement d’origine zoonotique et qu’elle a nié, en avril 2020, le rôle de l’immunité naturelle dans la protection contre l’infection.»