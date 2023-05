L'UE se surinvestit dans le projet de guerre ukrainien (SCF)

L'UE est surinvestie dans le projet de guerre ukrainien Article originel : The EU Is Over-Invested in the Ukrainian War-Project Par Alastair Crooke SCF, 22.05.23

En d'autres termes, les dirigeants européens se sont enfoncés dans un trou profond. Les États européens, en vidant ce qui restait dans leurs armureries d'armes anciennes pour Kiev, espéraient sinistrement que l'offensive de printemps/été à venir réglerait tout, et qu'ils n'auraient plus à s'occuper du problème - la guerre d'Ukraine. Encore une fois, ils se trompent : Ils sont invités à "creuser davantage".

"Kofman-Lee explique lentement pourquoi il ne faut pas s'attendre à un succès spectaculaire ou décisif, et pourquoi il faut plutôt s'orienter vers la construction d'une infrastructure de soutien à long terme pour l'Ukraine, afin qu'elle soit en mesure de lutter contre ce qui risque d'être un conflit très long et interminable", note le commentateur indépendant Simplicus.

Dans un article de Kofman et Lee, Foreign Affairs allègue qu'en cas d'offensive ukrainienne non concluante, le seul moyen d'aller de l'avant - sans subir une perte historiquement humiliante - est de "jeter l'éponge" et de se concentrer sur la construction d'une coalition pro-guerre pour l'avenir, une coalition qui peut espérer égaler le potentiel de soutien militaro-économique à long terme de la Russie.

L'Union européenne est surinvestie dans le projet de guerre ukrainien et dans sa romance avec Zelensky. Au début de l'année, le discours occidental (et européen) était que l'offensive post-hivernale de l'Ukraine allait "briser" la Russie et donner un "coup de grâce" à la guerre. Les titres des MSM racontaient régulièrement l'histoire d'une Russie à bout de souffle. Aujourd'hui, cependant, le message de l'establishment a fait un virage à 180°. La Russie n'est pas "à bout de souffle"...

Ces derniers États de l'UE cherchent désespérément un moyen de sortir du trou dans lequel ils se sont enfoncés. Que se passerait-il si les États-Unis coupaient les vivres à l'Ukraine ? Que se passerait-il si l'équipe Biden se tournait rapidement vers la Chine ? Politico a titré : "The End of Ukraine Aid is rapidly Approaching. Reupping it Won’t be Easy". ("La fin de l'aide à l'Ukraine approche à grands pas. Il ne sera pas facile de la rattraper"). L'UE pourrait se retrouver à financer un "conflit éternel" et le cauchemar d'un nouvel afflux de réfugiés, ce qui épuiserait les ressources de l'UE et exacerberait la crise de l'immigration qui secoue déjà les électorats européens.

Après s'être ralliés à l'administration Biden, les dirigeants de l'UE, qui n'ont pas réfléchi, se sont empressés d'embrasser la guerre financière contre la Russie. Ils ont également embrassé sans réfléchir une guerre de l'OTAN contre la Russie. Aujourd'hui, les dirigeants européens pourraient se voir contraints d'accepter une course à la ligne d'approvisionnement afin d'égaler la "logistique" de la Russie. En d'autres termes, Bruxelles est pressée de s'engager à nouveau à "gagner la guerre", plutôt qu'à "y mettre fin" (comme le souhaitent un certain nombre d'États).

La guerre est ainsi projetée comme un choix binaire : "Mettre fin à la guerre" ou "Gagner la guerre". L'Europe est en train de tergiverser - elle se trouve à la croisée des chemins ; elle hésite à s'engager dans une voie, pour ensuite faire marche arrière et faire quelques pas prudents dans l'autre. L'UE va former les Ukrainiens au pilotage des F-16, mais reste timide quant à la fourniture des avions. Cela ressemble à du symbolisme, mais le symbolisme est souvent le père de la fuite en avant.

"Et Zelensky en veut encore plus", a ajouté le fonctionnaire. "Zelensky nous dit que si vous voulez gagner la guerre, vous devez me donner plus d'argent et plus de choses : "Je dois payer les généraux. Il nous dit, dit le fonctionnaire, que s'il est forcé de quitter son poste, "il ira au plus offrant. Il préfère partir en Italie plutôt que de rester et de se faire tuer par son propre peuple".

"Jusqu'à présent", a rapporté Seymour Hersh, "Zelensky a rejeté les conseils [de mettre fin à la guerre] et ignoré les offres d'importantes sommes d'argent pour faciliter sa retraite dans un domaine qu'il possède en Italie". L'administration Biden n'est pas favorable à un règlement impliquant le départ de Zelensky, et les dirigeants français et anglais "sont trop redevables" à Biden pour envisager un tel scénario".

Les États membres semblent encore prendre leurs désirs pour des réalités, croyant à moitié les récits de divisions à Moscou, croyant les "omelettes mentales" de Prigozhin, croyant que la lenteur russe à cuire Bakhmut est un signe d'épuisement des forces, plutôt qu'une partie de la patiente dégradation progressive par la Russie des capacités ukrainiennes qui a été en cours, à travers le spectre.

Ces États sceptiques, qui font leur part symbolique de "pro-ukrainisme" pour éviter d'être fustigés par la nomenclature bruxelloise, parient sur la notion improbable que la Russie acceptera un règlement négocié - et plus encore, un accord favorable à l'Ukraine. Pourquoi le croiraient-ils ?

Le problème de l'Europe", dit la source de Seymour Hersh, en ce qui concerne le règlement rapide de la guerre, "c'est que la Maison Blanche veut que Zelensky survive" ; et "oui", Zelensky a aussi son cadre de fanatiques bruxellois.



Le duo de Foreign Affairs prédit qu'une course à l'armement serait - une fois de plus - un "slam dunk" :

"La Russie ne semble pas bien positionnée pour une guerre perpétuelle. La capacité de la Russie à réparer et à restaurer les équipements stockés semble si limitée que le pays dépend de plus en plus de l'équipement soviétique des années 1950 et 1960 pour compléter les régiments mobilisés. Alors que l'Ukraine acquiert de meilleurs équipements occidentaux, l'armée russe ressemble de plus en plus à un musée du début de la guerre froide".

Vraiment ? Ces journalistes étatsuniens procèdent-ils jamais à des vérifications croisées ou à des vérifications des faits ? Il semble que non. La Russie a produit plus de chars au cours du premier trimestre 2023 que pendant toute l'année 2022. Si l'on extrapole, la Russie fabriquait auparavant entre 150 et 250 chars par an, et Medvedev a promis de porter ce chiffre à plus de 1 600. Bien que ce chiffre comprenne les chars rénovés et améliorés (qui constituent en fait la majeure partie de la production), il n'en reste pas moins révélateur d'une production industrielle considérable.



L'UE ne discute pas en public de ces décisions cruciales qui affectent le rôle de l'Europe dans la guerre. Toutes les questions sensibles sont débattues à huis clos au sein de l'UE. Le problème de ce déficit démocratique est que les conséquences de ces questions liées à la Russie touchent presque tous les aspects de la vie économique et sociale européenne. De nombreuses questions sont posées, mais peu ou pas de discussions s'ensuivent.