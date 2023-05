L'Ukraine a fait sauter les gazoducs Nord Stream, selon l'Allemagne (The Times)

L'Ukraine a fait sauter les gazoducs Nord Stream, selon l'Allemagne

Article originel : ‘Ukraine blew up Nord Stream pipelines, Germany believes’

The Times, 23.05.23



Le sabotage de septembre dernier a été lié à la Russie, mais Berlin explorerait de nouvelles pistes impliquant l'Ukraine.

Oliver Moody, Berlin

Lundi 22 mai 2023, 12h30, The Times

On ne sait toujours pas qui est responsable de l'explosion des gazoducs Nord Stream.

REUTERS

Les enquêteurs allemands doutent des affirmations selon lesquelles des navires russes auraient saboté les gazoducs Nord Stream et privilégient plutôt les pistes qui mènent aux autorités ukrainiennes, selon un rapport.

Trois des quatre tronçons des gazoducs, construits pour transporter le gaz russe vers l'Allemagne au fond de la mer Baltique, ont été détruits par des explosions sous-marines en septembre dernier, rompant ainsi la principale liaison énergétique entre les deux pays....