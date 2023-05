La famille Biden a reçu 1 million de dollars de la Roumanie, alors que Joe Biden s'est engagé à mettre fin à la corruption (Daily Mail)

L'enquête du GOP sur le "trafic d'influence" concernant 10 millions de dollars d'argent étranger révèle que Hunter Biden a créé 15 sociétés APRÈS que son père soit devenu vice-président et explique comment l'argent provenait de Chine.

Article originel : GOP 'influence-peddling' probe into $10M in foreign cash reveals Hunter set up 15 companies AFTER his dad became VP and lay out how money came from China

Daily Mail, 9.05.23

Un "Second Records Memorandum" développe les informations que la Commission de surveillance de la Chambre des représentants a reçues à la suite d'une assignation à comparaître concernant les documents bancaires de la famille Biden.

Le mémorandum souligne en particulier les liens de la famille Biden avec le "trafic d'influence" roumain et un réseau de sociétés à responsabilité limitée créées alors que Biden était vice-président.

Hunter Biden et ses associés ont créé "au moins 15" de ces sociétés, après que Biden a pris ses fonctions de vice-président en 2009.





Les républicains s'intéressent à plus de 10 millions de dollars reçus par les membres de la famille Biden de la part d'acteurs étrangers, y compris un million de dollars précédemment non divulgués en paiements liés à la Roumanie, et à un "réseau" de 20 sociétés créées alors que le président Joe Biden était vice-président et qu'il encourageait les efforts de lutte contre la corruption à l'étranger.

Mercredi, les républicains de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, sous la direction de son président James Comer (R-Ky.), ont publié un "Second Records Memorandum" (mémorandum sur les seconds documents) qui développe les informations reçues à la suite des citations à comparaître, alors que la commission poursuit son enquête sur les pratiques commerciales de la famille Biden.

Le mémorandum souligne en particulier les liens de la famille Biden avec le "trafic d'influence" roumain et un réseau de sociétés à responsabilité limitée créées alors que Biden était vice-président. Il accuse également le président Biden d'un "manque de transparence" concernant la réception par sa famille de fonds en provenance de Chine, ce qu'il a déclaré être "faux".

Elle détaille les efforts déployés par la famille pour cacher, dissimuler et confondre les sources d'argent - y compris d'autres fonds en provenance de Chine, selon un collaborateur de la commission.

Il est inconcevable que le président ne l'ait pas su, et la Maison Blanche refuse de corriger la déclaration du président [...] le président utilise maintenant le gouvernement fédéral pour interférer avec sa famille et son propre rôle dans ces combines", a déclaré M. Comer lors d'une conférence de presse annonçant le mémo mercredi...

Lire la suite