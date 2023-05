"La "liste indépendante" des personnes à abattre en Ukraine est en fait gérée par Kiev et soutenue par Washington (MintPress News)

"La "liste indépendante" des personnes à abattre en Ukraine est en fait gérée par Kiev et soutenue par Washington Article originel : “Independent” Ukrainian “Kill List” Actually Run By Kiev, Backed by Washington Par David Miller MintPress News, 12.05.23

À la fin de l'année dernière, mon nom a été ajouté à une liste noire publiée en ligne par le Centre ukrainien de lutte contre la désinformation. J'ai rejoint plus de quatre-vingt-dix autres personnes considérées comme des "orateurs qui promeuvent des récits conformes à la propagande russe".



Parmi eux figurent Manuel Pineda et Clare Daly, tous deux députés européens de gauche, mais aussi des personnes de droite, comme Doug Bandow de l'Institut Cato, le néocon et ancien officier de Tsahal Edward Luttwak, un grand nombre de députés européens de droite, l'ancien officier de la CIA Ray McGovern, d'anciennes figures de l'armée et du renseignement comme Scott Ritter et Douglas McGregor, ainsi que des universitaires tels que John Mearsheimer et Jeffrey Sachs. Parmi les journalistes figurant sur la liste, citons Glenn Greenwald, Tucker Carlson et Eva Bartlett, Roger Waters de Pink Floyd et même l'acteur Steven Seagal.

Девід Міллер, Журналіст = David Miller, Journaliste - en ukrainien



Quel était mon crime ? Il a dit que mon "récit pro-russe" affirmait que "la guerre par procuration de l'OTAN contre la Russie se déroule en Ukraine". Bien sûr, une guerre par procuration de l'OTAN est exactement ce qui se passe là-bas, comme cet article ne fera que le confirmer.

La liste a utilement fourni un lien avec la preuve, un article que j'ai écrit pour Mayadeen English et qui s'intitule "How disinformation works : La guerre globale des agences de renseignement occidentales contre la gauche". Il contenait un seul paragraphe de 176 mots sur l'Ukraine intitulé "Désinformation russe ou mensonges ukrainiens". Il présente plusieurs exemples de désinformation ukrainienne et conclut que "quiconque mentionne une vérité particulière est tourné en dérision parce qu'il se fait l'écho des 'points de discussion' de Poutine". En fait, j'ai été dénoncé comme un "terroriste de l'information" qui pourrait être coupable de "crimes de guerre".