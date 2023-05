La menace terroriste néonazie s'accroît avec l'emprisonnement de combattants ukrainiens en France (The Gray Zone)

La menace terroriste néonazie s'accroît avec l'emprisonnement de combattants ukrainiens en France Article originel : Neo-Nazi terror threat grows as Ukraine fighters jailed in France Par Kit Klarenberg The Gray Zone, 09.05.23

Le 24 avril 2023, deux néonazis français ont été condamnés à 15 mois de prison, dont neuf avec sursis, pour possession de munitions de fusil d'assaut. Les deux hommes étaient rentrés à Paris en provenance d'Ukraine deux jours plus tôt et ont été arrêtés à la douane.

Washington crée une poudrière à Kiev

Les deux néonazis récemment incarcérés auraient été "interrogés toute la journée" par la police après leur arrestation sur les raisons pour lesquelles ils transportaient dans le pays du matériel militaire, dont la possession est absolument illégale en vertu de la loi française. La réponse évidente est que les deux hommes avaient l'intention de ramener chez eux la terreur des champs de bataille ukrainiens.

En novembre, Alex Rubinstein a rapporté pour The Grayzone que la police italienne avait arrêté cinq membres du groupe néonazi local, l'Ordre de Hagal, qui entretient des liens opérationnels avec le Bataillon Azov. Ils stockaient des armes, notamment des munitions, des équipements tactiques et un lance-grenades, et planifiaient des attaques terroristes. Un sixième membre, qui combattait alors aux côtés d'Azov en Ukraine, était toujours recherché.

Les néonazis faisaient l'objet d'une surveillance intensive de la part des autorités italiennes depuis 2019. L'un d'entre eux - signalé comme étant "dangereusement proche des groupes nationalistes ukrainiens d'extrême droite" - planifiait une attaque contre un poste de police à Naples, tandis que le combattant d'Azov en fuite avait un centre commercial dans la même ville dans sa ligne de mire.

Dans une conversation interceptée en janvier 2021, le premier s'est vanté de "faire un massacre comme celui de la Nouvelle-Zélande", en référence au tireur de Christchurch qui avait assassiné 51 musulmans deux ans plus tôt. Cet individu avait orné son gilet pare-balles et la couverture de son manifeste, qui mentionnait l'Ukraine, du logo omniprésent du "soleil noir" d'Azov.

Comme l'a révélé une enquête menée en 2020 par le centre de lutte contre le terrorisme de l'académie militaire de West Point, ce manifeste est devenu une monnaie d'échange populaire en ligne parmi les groupes paramilitaires ukrainiens, et a même été traduit en ukrainien et vendu sous forme de livre par un jeune homme de 22 ans vivant à Kiev. Le Centre a noté que l'Ukraine "exerce une attraction particulière sur les suprémacistes blancs, qu'ils soient idéologues, militants ou aventuriers", notamment en raison de l'émergence d'Azov et d'autres éléments fascistes soutenus par l'État.

C'était la première fois depuis la défaite des nazis qu'une "milice nationaliste blanche d'extrême droite", où que ce soit dans le monde, était "célébrée publiquement, s'organisait ouvertement et avait des amis haut placés". Le soutien du gouvernement de Petro Porochenko et des services de sécurité ukrainiens - "malgré des rapports bien documentés sur les violations des droits de l'homme" - a été "électrisant pour les individus et les groupes d'extrême droite en Europe, aux États-Unis et plus loin encore", note l'enquête. Les fascistes ont donc afflué en masse à Kiev pour rejoindre Azov et/ou recevoir une formation.

Les États-Unis et leurs vassaux internationaux ont eu à cœur d'encourager et de faciliter la prolifération du néonazisme en Ukraine. Tout au long de la guerre froide, la CIA et le MI6 ont adopté une politique secrète visant à encourager les éléments ultranationalistes en Ukraine à saper le régime communiste. Dans les années qui ont suivi le coup d'État de Maïdan en 2014, soutenu par les États-Unis, de nombreuses milices d'extrême droite ont reçu une formation militaire de haut niveau de la part de Washington, de Londres et d'Ottawa. Le soutien de l'Occident n'a fait que croître depuis l'invasion de la Russie.

Deux groupes qui ont bénéficié d'une formation pratique approfondie...

