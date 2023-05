La Polynésie française élit un parti indépendantiste (Politico)

La Polynésie française a élu un parti indépendantiste, donnant un nouvel élan aux appels de longue date en faveur d'un référendum dans le vaste territoire d'outre-mer de la France dans le Pacifique Sud.

Le parti Tavini Huiraatira, dirigé par l'ancien président Oscar Temaru, a obtenu la majorité absolue à l'assemblée de la Polynésie française, en remportant 38 des 57 sièges, selon le journal français Le Figaro. L'assemblée élira un président du territoire pour un mandat de cinq ans dans le courant du mois, qui pourrait alors présenter une demande d'indépendance.

La Polynésie française jouit déjà d'un certain degré d'autonomie et est responsable de politiques telles que les soins de santé, l'enseignement primaire et secondaire et l'environnement. À cet égard, elle est plus proche des territoires britanniques et néerlandais d'outre-mer que d'autres possessions françaises telles que la Réunion et la Guadeloupe, qui sont traitées comme des départements continentaux.

Néanmoins, Paris conserve le contrôle sur des questions telles que l'enseignement supérieur et la politique de défense. La question de l'indépendance se pose depuis des décennies : En 1977, Temaru a fondé le Front de libération de la Polynésie, qui deviendra plus tard Tavini Huiraatira.

L'obtention de la majorité absolue pourrait donner à Tavini Huiraatira sa meilleure chance d'accéder à l'indépendance, bien qu'il faille pour cela l'approbation de Paris. Le ministre français de l'intérieur et de l'outre-mer, Gérald Darmanin, a félicité les vainqueurs sur Twitter, tout en s'engageant à "continuer à améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens polynésiens"...

